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По словам заместителя акима Костаная Бахыта КАШИРБЕКОВА, на организацию экскурсий не было потрачено ни одной тенге из бюджета. Правда уже за 10 минут почти все места в салоне были заняты, поэтому многие желающие попасть на первую экскурсию были вынуждены сидеть на ступеньках или вовсе путешествовать стоя.