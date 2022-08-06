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≡ В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44836
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 06.08.22 - 20:52
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По словам заместителя акима Костаная Бахыта КАШИРБЕКОВА, на организацию экскурсий не было потрачено ни одной тенге из бюджета. Правда уже за 10 минут почти все места в салоне были заняты, поэтому многие желающие попасть на первую экскурсию были вынуждены сидеть на ступеньках или вовсе путешествовать стоя.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1258
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 06.08.22 - 20:52
#1
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Да, без кондиционера это жесть. Таков вот уровень нашего города.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17381
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 06.08.22 - 21:48
#2
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Цитата:
olegggon:
Да, без кондиционера это жесть. Таков вот уровень нашего города.


поди и Dom Perignon Rosé Gold Mathusalem 1996 г. не подавали.
просто ужас какой то.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25222
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 06.08.22 - 23:15
#3
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Цитата:

все ждали акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА. Он приехал почти ровно в 18:00 после чего автобус тронулся с места. Ехать ему пришлось стоя.

Всем, акиматчикам, так надо ездить, каждый
день... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25222
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 06.08.22 - 23:16
#4
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И - стоя... :-o
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