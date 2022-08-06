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≡ Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44836
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 10:19
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В Караганде после обрезки деревьев на центральной улице разгорелся скандал. Горожане назвали преступным такое кронирование и требуют наказать виновных.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3065
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 14:23
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
Читайте внимательно, ранее не удавалось, отписки были.


В заметке отмечено, что раньше подобных петиций было написано уже немало, но чаще всего в официальных ответах можно было увидеть формулировку «нарушений обнаружено не было».
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3065
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 14:25
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Ну есть тоже, правда из вашей же статьи.


С какой стати моя статья, пишет интернет-журнал о Минске CityDog.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3065
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 14:28
#17
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Цитата:
Эл-починно:
Ну да как и с асфальтом и туалетами, так и с деревьями, никто же и не сомневается.


При чём тут укладка асфальта и туалеты, заметка о неправильном кронировании деревьев.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3065
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 14:35
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
заметка о неправильном кронировании деревьев.


Отмечается, что Аким города Караганда, отреагировал и принял действенные меры по привлечению к дисциплинарной ответственности виновных. Вплоть до отстранения с занимаемых должностей своих подчинённых. С предпринимателями и подрядчиками которые осуществили неправильное кронирование тоже разбираются.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17381
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 14:58
#19
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Цитата:
Kairat stayer:
и туалеты,


тут ничего поделать нельзя.
твоя тема.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3065
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 15:05
#20
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Цитата:
alex_60:
твоя тема.


Более пяти лет тому назад, в 2017 году отмечал, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Причины какие? Наверное опять коммуникаций хотят прокладывать. Если беспричинно и необоснованно вандализмом занимаются, тогда отправить бы этих горе начальников на лесопавал, годика на три, с возможностью досрочного освобождения. Если они в людской жизни к деревьям относятся недоброжелательно, в аду их шайтаны (черти) будут поджаривать и коптить, чтобы кислорода меньше было, подбрасывая эти же спиленные деревья (дрова). Только надо хорошенько их высушить, тогда отлично будут гореть. Главное чтобы в капиталистический ад попали, в социалистическом дров не окажется или шайтаны будут пьяными.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 06.08.2022 - 15:06]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17381
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 15:10
#21
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Цитата:
Kairat stayer:
опять коммуникаций хотят прокладывать.


тракторист и еще некоторые
тоже так пишут, с й на конце слов.
непонятно почему.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3065
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 15:11
#22
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Цитата:
alex_60:
твоя тема.


Ну и 2020 году тоже отмечал с предложениями, как говорится критикуешь, тогда предлагай пути решения той или иной проблемы, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: На мой взгляд, к решению таких вопросов следует подходить комплексно-научно, как неоднократно указывают, с привлечением специалистов. Ещё помню за разговор, что в областном центре будет разработана электронная база данных зелёных насаждений, возможно работы ведутся в данном направлении. Но пока элементарную инвентаризацию зеленых насаждений можно-же произвести. Включающую как минимум замеры диаметра стволов, высоту, определить хотя бы примерный возраст и осуществить общую оценку санитарного состояния деревьев и исходя из результатов принимать обоснованные соответствующие решения.

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3065
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 15:12
#23
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Цитата:
alex_60:
тракторист и еще некоторые тоже так пишут, с й на конце слов. непонятно почему.


Главное суть, отмечал же ранее, что школу на казахском языке оканчивал.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8672
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 20:43
#24
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Цитата:
Vit:
Я щас нахожусь на твоей исторической родине, в Беларуссии.

Привет и тебе и Беларуси передавай.

Цитата:
Vit:
Природа тут богатейшая конечно и аисты пешком ходят повсюду.

Да, заметил.Стою как-то на остановке в районе Чижовки в Минске, а он из кустов выходит и идет такой мимо... большущий...потом крыльями метровыми взмахнул и алга
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
567
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 20:56
#25
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Цитата:
Kairat stayer:
При чём тут укладка асфальта и туалеты, заметка о неправильном кронировании деревьев.

Да тут всё совсем не причём, потому, что не возьми, всё через одно место. Ждём когда сами разберётесь! :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11344
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 22:08
#26
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Цитата:
yudjin:

Обезательно передам. Я в любился в Зельву! Население всего 6000 чел. Я тут два дня тусил. Это какая то мини Европа. Чисто, травка ухожена ,деревья,кругом каштаны. Огромное водохранилище карась, лещ. Пляж. Ах какой там парк !лебеди пешком ходят от человека на вытянутой руке. Вот куда надо переезжать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11344
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 22:12
#27
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Лебеди спокойные сидят и не кто их не гоняет, не зашуганые. Нет не каких сеток, клеток,не каких в округе охраников.Сразу видно они в парке хозяева. О.. Как нам далеко до такого
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8672
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 23:06
#28
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Цитата:
Vit:
Это какая то мини Европа. Чисто, травка ухожена ,деревья,кругом каштаны. Огромное водохранилище карась, лещ. Пляж. Ах какой там парк !лебеди пешком ходят от человека на вытянутой руке. Вот куда надо переезжать.

Да. Беларусь рай для пенсионеров... так говорят. У меня родной дядька в Германии вышел на пенсию и уехал назад на Родину... в Лельчицы, Гомельской области. купил квартирку, живет не нарадуется, среди своих.

Цитата:
Vit:
О.. Как нам далеко до такого

Да, наши научились пока только колонны сляпать и пару слов на латинице прицепить.


[Исправлено: yudjin, 06.08.2022 - 23:07]
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