Kairat stayer: заметка о неправильном кронировании деревьев.
Отмечается, что Аким города Караганда, отреагировал и принял действенные меры по привлечению к дисциплинарной ответственности виновных. Вплоть до отстранения с занимаемых должностей своих подчинённых. С предпринимателями и подрядчиками которые осуществили неправильное кронирование тоже разбираются.
Более пяти лет тому назад, в 2017 году отмечал, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Причины какие? Наверное опять коммуникаций хотят прокладывать. Если беспричинно и необоснованно вандализмом занимаются, тогда отправить бы этих горе начальников на лесопавал, годика на три, с возможностью досрочного освобождения. Если они в людской жизни к деревьям относятся недоброжелательно, в аду их шайтаны (черти) будут поджаривать и коптить, чтобы кислорода меньше было, подбрасывая эти же спиленные деревья (дрова). Только надо хорошенько их высушить, тогда отлично будут гореть. Главное чтобы в капиталистический ад попали, в социалистическом дров не окажется или шайтаны будут пьяными.
Ну и 2020 году тоже отмечал с предложениями, как говорится критикуешь, тогда предлагай пути решения той или иной проблемы, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: На мой взгляд, к решению таких вопросов следует подходить комплексно-научно, как неоднократно указывают, с привлечением специалистов. Ещё помню за разговор, что в областном центре будет разработана электронная база данных зелёных насаждений, возможно работы ведутся в данном направлении. Но пока элементарную инвентаризацию зеленых насаждений можно-же произвести. Включающую как минимум замеры диаметра стволов, высоту, определить хотя бы примерный возраст и осуществить общую оценку санитарного состояния деревьев и исходя из результатов принимать обоснованные соответствующие решения.
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