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≡ Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44835
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 10:19
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В Караганде после обрезки деревьев на центральной улице разгорелся скандал. Горожане назвали преступным такое кронирование и требуют наказать виновных.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8670
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 10:19
#1
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Цитата:
В это время в Костанае такая обрезка стала нормой

Мало того, её показывают детям, на глазах у которых дерево погибает

Кронирование деревьев - первый шаг к пластиковым птицам!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2666
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 10:22
#2
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Кустанайские лесорубы лишь хихикают над карагандинскими
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
562
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 10:34
#3
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Мда кругом зверьё. Ну как можно так обращаться с деревьями. Актюбинские походу и до Караганды добрались. :lol:
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
363
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 11:00
#4
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В Караганде хоть руководство города адекватное. А у нас сплошные Урфины Джюзы. Варвары.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11342
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 11:52
#5
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Цитата:
yudjin:

О как раз в тему. Я щас нахожусь на твоей исторической родине, в Беларуссии. . Природа тут богатейшая конечно и аисты пешком ходят повсюду. На полях, по обочине, но и конечно класическое на столбах около домов.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25220
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 11:56
#6
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Ай яй яй. Что творится в Караганде... :lol: :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11342
Re: Варварская обрезка деревьев в центре Караганды...
Отправлено: 06.08.22 - 11:57
#7
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И деревья они тоже обрезают. Только почему то они потом вот такие стоят..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
562
Варварская обрезка деревьев в центре Караганды спровоцировала скандал
Отправлено: 06.08.22 - 11:59
#8
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Цитата:
Vit:
И деревья они тоже обрезают. Только почему то они потом вот такие стоят..

Да Виталь и асфальт там ремонтируют, который потом годами служит. Эл. энергию наверное не отключают, как у некоторых. Странно всё это. Почему там могут а в... :-o

[Исправлено: Эл-починно, 06.08.2022 - 12:01]
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