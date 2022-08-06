Отправлено: - 11:59

Vit:

И деревья они тоже обрезают. Только почему то они потом вот такие стоят..

[Исправлено: Эл-починно, 06.08.2022 - 12:01]

Цитата:Да Виталь и асфальт там ремонтируют, который потом годами служит. Эл. энергию наверное не отключают, как у некоторых. Странно всё это. Почему там могут а в...