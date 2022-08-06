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≡ Красочно, интересно и шумно - Как прошел фестиваль национальной культуры в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44835
Красочно, интересно и шумно - Как прошел фестиваль национальной культуры в Костанае
Отправлено: 06.08.22 - 10:57
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Возле КРУ им. Байтурсынова расположилась небольшая сцена, на которой пели и танцевали люди в казахских национальных костюмах, напротив нее полукругом поставили 7 юрт. Корреспонденты «НГ» обошли все и посмотрели, что интересного приготовили для костанайцев.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3055
Re: Красочно, интересно и шумно - Как прошел фестиваль...
Отправлено: 06.08.22 - 10:57
#1
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Наталья Рамазанова: У нас уже стали традиционными фестивали кавказской культуры, недавно прошел татарский Сабантуй, фестиваль славянской культуры «Белые росы», а популяризации казахской культуры не было, поэтому возникла такая идея, чтобы к ней приобщились младшие поколения.

Всё правильно, недавно вспоминал дискуссию 6 летней давности с товарищем Хохлом.

Кайрат стайер: Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.

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