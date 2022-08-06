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Наталья Рамазанова: У нас уже стали традиционными фестивали кавказской культуры, недавно прошел татарский Сабантуй, фестиваль славянской культуры «Белые росы», а популяризации казахской культуры не было, поэтому возникла такая идея, чтобы к ней приобщились младшие поколения.Всё правильно, недавно вспоминал дискуссию 6 летней давности с товарищем Хохлом.Кайрат стайер: Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.Подробнее здесь: