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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 19:02
Цитата:
Я стесняюсь спросить, Вы это у Марика узнать хотите?
YESNO:
Нужно узнать сбер по какой цене слитки покупает
Нужно узнать сбер по какой цене слитки покупает
Я стесняюсь спросить, Вы это у Марика узнать хотите?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 737
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 19:11
Цитата:
Нет у мирового раввината конечно (как он дурит вам всем мозг). Марик не относиться к ним . Он просто терзает свою душу и его ангел истекает кровью . А она есть пища для темных сил .
Эл-починно:
Я стесняюсь спросить, Вы это у Марика узнать хотите?
Я стесняюсь спросить, Вы это у Марика узнать хотите?
Нет у мирового раввината конечно (как он дурит вам всем мозг). Марик не относиться к ним . Он просто терзает свою душу и его ангел истекает кровью . А она есть пища для темных сил .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 19:25
Цитата:
Ну не знаю мировой какой он, но местный - форумный похоже в отпуске. Но помогу, чем могу.
вот курс, на пока ещё мировой бирже а это актуальный от сбербанка.
YESNO:
Нет у мирового раввината конечно
Нет у мирового раввината конечно
Ну не знаю мировой какой он, но местный - форумный похоже в отпуске. Но помогу, чем могу.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17377
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 20:05
//////
[Исправлено: alex_60, 05.08.2022 - 20:06]
[Исправлено: alex_60, 05.08.2022 - 20:06]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 23:18
-----Марик , тебе на вечер !!!Достаточно ?!?!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 23:36
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 23:41
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 23:49
Цитата:
----Новая туалетная бумага вместо салфеток ??? Экономишь , однако ??
111:
----Новая туалетная бумага вместо салфеток ??? Экономишь , однако ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 23:50
Цитата:
-----Ого-го ----и тут экономишь ? Однако ?!?
111:
А это солил сам..
А это солил сам..
-----Ого-го ----и тут экономишь ? Однако ?!?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.22 - 00:04
Цитата:
Да вот этой нежной думаю вытираются только женщины..
Гога:
Новая туалетная бумага вместо салфеток ??? Экономишь , однако ??
Новая туалетная бумага вместо салфеток ??? Экономишь , однако ??
Да вот этой нежной думаю вытираются только женщины..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.22 - 00:05
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 737
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.22 - 09:29
Цитата:
«Конфликт на Украине – самый опасный момент для Европы со времён Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила», – заявил генсек НАТО Столтенберг.
У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится.
У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится.
Кто оказался главным выгодоприобретателем в итоге и можно сказать даже победил?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.22 - 10:47
«Конфликт на Украине – самый опасный момент для Европы со времён Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила», – заявил генсек НАТО Столтенберг.
Если генсек НАТО так говорит, это серьёзное заявление. На днях отмечал, цитирую:
Уже понятно, что всю территорию Украины не захватят. Как, ранее отмечал, что любое противостояние, рано или поздно заканчивается. Пока не понятно сколько продлиться война. Скорее всего будут мирные переговоры, договора подпишут, посмотрим как будут развиваться события.
Будущие поколений будут стараться вернуть отнятые территории. В настоящее время ресурсов у РФ больше, однако Украине помогают Запад и США, в другой ветке отмечал, у последних суммарно почти 50% от мирового ВВП. Также, в октябре текущего года последние по линд-лизу планируют предоставлять высокоточное и эффективное оружие.
Если генсек НАТО так говорит, это серьёзное заявление. На днях отмечал, цитирую:
Уже понятно, что всю территорию Украины не захватят. Как, ранее отмечал, что любое противостояние, рано или поздно заканчивается. Пока не понятно сколько продлиться война. Скорее всего будут мирные переговоры, договора подпишут, посмотрим как будут развиваться события.
Будущие поколений будут стараться вернуть отнятые территории. В настоящее время ресурсов у РФ больше, однако Украине помогают Запад и США, в другой ветке отмечал, у последних суммарно почти 50% от мирового ВВП. Также, в октябре текущего года последние по линд-лизу планируют предоставлять высокоточное и эффективное оружие.
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