Отправлено: - 23:06

abaika95:

Писал ли димон свой пост? Ну раз отнекивается то наверно не писал Меняет ли это общую суть дела? Да уже нет. Россия должна стать просто большой Финляндией С хорошими дорогами,сервисом,хорошим уровнем жизни без сверхдержавных заморочек Вот тогда и всем соседям будет спокойно

Цитата:Интересно конечно редакция комментарии режетНачало и концовка естьА связующее звено вырезалиХотя там ни словом нет нарушения правил сайтаТезис о том что "Россия фашистское государство" нарушает правила сайта? А где проведенная экспертиза которая докажет что это не так? Хотя по лекалам и Умберто Эко и Иноземцева Россия подпадает под определение страны спрямой фашистскойй идеологией