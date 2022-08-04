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≡ Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44832
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 16:42
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В частности, политик опубликовал свой ответ на вопрос агентства: "Недавно был взломан и ваш аккаунт в социальной сети. Был опубликован пост, в котором содержались резкие выпады в адрес бывших республик СССР. Как этому противостоять?"
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1465
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 18:28
#15
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Цитата:
abaika95:
Вот это и написали по сути от лица димона И никто не удивился

"Никто" это несколько человек на форуме?
Все удивились, кроме врагов России.

[Исправлено: Домовенок, 05.08.2022 - 19:05]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
559
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 18:33
#16
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Цитата:
abaika95:
Россия должна стать просто большой Финляндией

Станет непременно, как только одна страна начнёт фунлционировать Цитата:
abaika95:
без сверхдержавных заморочек

:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12789
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 05.08.22 - 23:06
#17
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Цитата:
abaika95:
Писал ли димон свой пост? Ну раз отнекивается то наверно не писал Меняет ли это общую суть дела? Да уже нет. Россия должна стать просто большой Финляндией С хорошими дорогами,сервисом,хорошим уровнем жизни без сверхдержавных заморочек Вот тогда и всем соседям будет спокойно

Интересно конечно редакция комментарии режет
Начало и концовка есть
А связующее звено вырезали
Хотя там ни словом нет нарушения правил сайта
Тезис о том что "Россия фашистское государство" нарушает правила сайта? А где проведенная экспертиза которая докажет что это не так? Хотя по лекалам и Умберто Эко и Иноземцева Россия подпадает под определение страны с
прямой фашистскойй идеологией
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12789
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 05.08.22 - 23:08
#18
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Цитата:
Эл-починно:
Станет непременно, как только одна страна начнёт фунлционировать

Дай угадаю
Страна Россия когда начнет функционировать а не мешать всем соседям жить тогда она и станет большой Финляндией да?
Ты сразу из Германии туда переедешь или подождешь опять?))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
559
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:13
#19
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Цитата:
abaika95:

Не угадал. Но молодец - стараешься :lol: Цитата:
abaika95:
Ты сразу из Германии туда переедешь или подождешь опять?))

опять не угадал, на Канары. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6238
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:21
#20
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Цитата:
abaika95:
Вот тогда и всем соседям будет спокойно

----Никогда не будет , завидуют они все время .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6238
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:28
#21
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Цитата:
abaika95:
Страна Россия когда начнет функционировать

=-------Маргарет Тэтчер, (член мирового правительства) выступая публично 10 лет назад и оговаривая политику США в отношении России, обронила загадочную фразу. Она сказала (дословно): «экономически целесообразно, по оценкам мирового сообщества, оставить проживать на территории России 15 миллионов человек».Когда же её переводчик, подумав, что ослышался, перевел – 50 миллионов человек, на что последовало немедленное уточнение:" No fifty! Fiftin!!" она поправила его и снова повторила – 15. Заметьте, она не сказала "русских", она сказала "человек"(!). Знаете кого они считают за человеков?----
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6238
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:37
#22
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Цитата:
abaika95:
Дай угадаю

----Даю подсказку ---
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6238
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:39
#23
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----её Рост: 147 см ---
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6238
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:45
#24
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1465
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 06.08.22 - 00:05
#25
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Цитата:
abaika95: Хотя по лекалам и Умберто Эко и Иноземцева Россия подпадает под определение страны

А где психологическая экспертиза этих "экспертов"?

Цитата:
abaika95: Россия подпадает под определение страны с прямой фашистскойй идеологией


Снова национальную рознь разжигаешь?
Наше правительство что говорит про идеологию соседей?

[Исправлено: serg kost, 06.08.2022 - 00:14]
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