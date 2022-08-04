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Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44832
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 16:42
В частности, политик опубликовал свой ответ на вопрос агентства: "Недавно был взломан и ваш аккаунт в социальной сети. Был опубликован пост, в котором содержались резкие выпады в адрес бывших республик СССР. Как этому противостоять?"
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1465
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 18:28
Цитата:
"Никто" это несколько человек на форуме?
Все удивились, кроме врагов России.
[Исправлено: Домовенок, 05.08.2022 - 19:05]
abaika95:
Вот это и написали по сути от лица димона И никто не удивился
Вот это и написали по сути от лица димона И никто не удивился
"Никто" это несколько человек на форуме?
Все удивились, кроме врагов России.
[Исправлено: Домовенок, 05.08.2022 - 19:05]
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 18:33
Цитата:
Станет непременно, как только одна страна начнёт фунлционировать Цитата:
abaika95:
Россия должна стать просто большой Финляндией
Россия должна стать просто большой Финляндией
Станет непременно, как только одна страна начнёт фунлционировать Цитата:
abaika95:
без сверхдержавных заморочек
без сверхдержавных заморочек
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12789
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 05.08.22 - 23:06
Цитата:
Интересно конечно редакция комментарии режет
Начало и концовка есть
А связующее звено вырезали
Хотя там ни словом нет нарушения правил сайта
Тезис о том что "Россия фашистское государство" нарушает правила сайта? А где проведенная экспертиза которая докажет что это не так? Хотя по лекалам и Умберто Эко и Иноземцева Россия подпадает под определение страны с
прямой фашистскойй идеологией
abaika95:
Писал ли димон свой пост? Ну раз отнекивается то наверно не писал Меняет ли это общую суть дела? Да уже нет. Россия должна стать просто большой Финляндией С хорошими дорогами,сервисом,хорошим уровнем жизни без сверхдержавных заморочек Вот тогда и всем соседям будет спокойно
Писал ли димон свой пост? Ну раз отнекивается то наверно не писал Меняет ли это общую суть дела? Да уже нет. Россия должна стать просто большой Финляндией С хорошими дорогами,сервисом,хорошим уровнем жизни без сверхдержавных заморочек Вот тогда и всем соседям будет спокойно
Интересно конечно редакция комментарии режет
Начало и концовка есть
А связующее звено вырезали
Хотя там ни словом нет нарушения правил сайта
Тезис о том что "Россия фашистское государство" нарушает правила сайта? А где проведенная экспертиза которая докажет что это не так? Хотя по лекалам и Умберто Эко и Иноземцева Россия подпадает под определение страны с
прямой фашистскойй идеологией
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12789
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 05.08.22 - 23:08
Цитата:
Дай угадаю
Страна Россия когда начнет функционировать а не мешать всем соседям жить тогда она и станет большой Финляндией да?
Ты сразу из Германии туда переедешь или подождешь опять?))
Эл-починно:
Станет непременно, как только одна страна начнёт фунлционировать
Станет непременно, как только одна страна начнёт фунлционировать
Дай угадаю
Страна Россия когда начнет функционировать а не мешать всем соседям жить тогда она и станет большой Финляндией да?
Ты сразу из Германии туда переедешь или подождешь опять?))
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:13
Цитата:
Не угадал. Но молодец - стараешься Цитата:
опять не угадал, на Канары.
abaika95:
Не угадал. Но молодец - стараешься Цитата:
abaika95:
Ты сразу из Германии туда переедешь или подождешь опять?))
Ты сразу из Германии туда переедешь или подождешь опять?))
опять не угадал, на Канары.
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:21
Цитата:
----Никогда не будет , завидуют они все время .
abaika95:
Вот тогда и всем соседям будет спокойно
Вот тогда и всем соседям будет спокойно
----Никогда не будет , завидуют они все время .
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:28
Цитата:
=-------Маргарет Тэтчер, (член мирового правительства) выступая публично 10 лет назад и оговаривая политику США в отношении России, обронила загадочную фразу. Она сказала (дословно): «экономически целесообразно, по оценкам мирового сообщества, оставить проживать на территории России 15 миллионов человек».Когда же её переводчик, подумав, что ослышался, перевел – 50 миллионов человек, на что последовало немедленное уточнение:" No fifty! Fiftin!!" она поправила его и снова повторила – 15. Заметьте, она не сказала "русских", она сказала "человек"(!). Знаете кого они считают за человеков?----
abaika95:
Страна Россия когда начнет функционировать
Страна Россия когда начнет функционировать
=-------Маргарет Тэтчер, (член мирового правительства) выступая публично 10 лет назад и оговаривая политику США в отношении России, обронила загадочную фразу. Она сказала (дословно): «экономически целесообразно, по оценкам мирового сообщества, оставить проживать на территории России 15 миллионов человек».Когда же её переводчик, подумав, что ослышался, перевел – 50 миллионов человек, на что последовало немедленное уточнение:" No fifty! Fiftin!!" она поправила его и снова повторила – 15. Заметьте, она не сказала "русских", она сказала "человек"(!). Знаете кого они считают за человеков?----
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:37
Цитата:
----Даю подсказку ---
abaika95:
Дай угадаю
Дай угадаю
----Даю подсказку ---
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:39
----её Рост: 147 см ---
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 05.08.22 - 23:45
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1465
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 06.08.22 - 00:05
Цитата:
А где психологическая экспертиза этих "экспертов"?
Цитата:
Снова национальную рознь разжигаешь?
Наше правительство что говорит про идеологию соседей?
[Исправлено: serg kost, 06.08.2022 - 00:14]
abaika95: Хотя по лекалам и Умберто Эко и Иноземцева Россия подпадает под определение страны
А где психологическая экспертиза этих "экспертов"?
Цитата:
abaika95: Россия подпадает под определение страны с прямой фашистскойй идеологией
Снова национальную рознь разжигаешь?
Наше правительство что говорит про идеологию соседей?
[Исправлено: serg kost, 06.08.2022 - 00:14]
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