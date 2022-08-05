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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:17
Цитата:
Прошу прощения, но форумчанин сам вызывает к дискуссии с ним. Что делать?
Rexyn:
Прошу прощения, но форумчанин сам вызывает к дискуссии с ним. Что делать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:18
Цитата:
я живучий, завидуй молча.
Kairat stayer:
Выживешь
Выживешь
я живучий, завидуй молча.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:19
Цитата:
В данный момент: прекратить.
Он вызвал - вы ответили. Пришел админ и попросил свернуть тему до того, как модераторам придется удалять сообщения.
Обращаю ваше внимание: в предыдущем сообщении я указала, что это касается всех. То есть и его, и вас, и всех участвующих в обсуждении.
Эл-починно:
Прошу прощения, но форумчанин сам вызывает к дискуссии с ним. Что делать?
Прошу прощения, но форумчанин сам вызывает к дискуссии с ним. Что делать?
В данный момент: прекратить.
Он вызвал - вы ответили. Пришел админ и попросил свернуть тему до того, как модераторам придется удалять сообщения.
Обращаю ваше внимание: в предыдущем сообщении я указала, что это касается всех. То есть и его, и вас, и всех участвующих в обсуждении.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16556
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:22
Цитата:
Вот это сообщение
Как провокация и подстрекательство, подпадает под нарушение о личных оскорблениях?
Это как причина.
[Исправлено: 111, 05.08.2022 - 21:23]
Rexyn:
Личные обращения к участникам Форума с претензиями, оскорблениями или обвинениями.
Личные обращения к участникам Форума с претензиями, оскорблениями или обвинениями.
Вот это сообщение
Как провокация и подстрекательство, подпадает под нарушение о личных оскорблениях?
Это как причина.
[Исправлено: 111, 05.08.2022 - 21:23]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16556
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:22
Цитата:
Спасибо.
Цитата:
[Исправлено: 111, 05.08.2022 - 21:24]
Rexyn:
Спасибо.
Цитата:
Rexyn: Обращаю ваше внимание: в предыдущем сообщении я указала, что это касается всех. То есть и его, и вас, и всех участвующих в обсуждении.
[Исправлено: 111, 05.08.2022 - 21:24]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:24
Цитата:
Надеюсь на лучшее, посмотрим после четвёртой дозы вакцины.
Эл-починно:
я живучий, завидуй молча.
я живучий, завидуй молча.
Надеюсь на лучшее, посмотрим после четвёртой дозы вакцины.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:37
Цитата:
Ну тут пояснить должен. Что предыдущие вакцины были базированы на mRNA технологии, все пройдены успешно.
Без последствий и побочных эффектов. Novavax основа на протеине, то есть мёртвый вирус. Примерно как и от гриппа. А от гриппа я прививаюсь ежегодно. Да и с каких это пор вы стали надеяться, что у меня всё обойдётся? Что то новенькое.
[Исправлено: Эл-починно, 05.08.2022 - 21:40]
Kairat stayer:
Надеюсь на лучшее, посмотрим после четвёртой дозы вакцины.
Надеюсь на лучшее, посмотрим после четвёртой дозы вакцины.
Ну тут пояснить должен. Что предыдущие вакцины были базированы на mRNA технологии, все пройдены успешно.
Без последствий и побочных эффектов. Novavax основа на протеине, то есть мёртвый вирус. Примерно как и от гриппа. А от гриппа я прививаюсь ежегодно. Да и с каких это пор вы стали надеяться, что у меня всё обойдётся? Что то новенькое.
[Исправлено: Эл-починно, 05.08.2022 - 21:40]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:37
Цитата:
----Премного благодарен , но право , не стоило так себя утруждать !!
111:
Пришлось мне за него оправдываться,
Пришлось мне за него оправдываться,
----Премного благодарен , но право , не стоило так себя утруждать !!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:39
Цитата:
----А вот это вы однако зря .Я это никому не обещал .
111:
что он больше не будет со мной говорить..
что он больше не будет со мной говорить..
----А вот это вы однако зря .Я это никому не обещал .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:43
Цитата:
Почему новенькое, всегда благодарил и отмечал, что вы за нас из-за тридевять земель всегда без отдыха беспокоитесь. Даже, смотрю в другой ветке раввина местного подменяете.
Эл-починно:
Да и с каких это пор вы стали надеяться, что у меня всё обойдётся? Что то новенькое.
Да и с каких это пор вы стали надеяться, что у меня всё обойдётся? Что то новенькое.
Почему новенькое, всегда благодарил и отмечал, что вы за нас из-за тридевять земель всегда без отдыха беспокоитесь. Даже, смотрю в другой ветке раввина местного подменяете.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:47
Цитата:
Ну так всем чем можем, всегда рады, вот только асфальт вам там всё же сами ложить придётся. Тут уж никто не подменит.
Kairat stayer:
Почему новенькое, всегда благодарил и отмечал, что вы за нас из-за тридевять земель всегда без отдыха беспокоитесь. Даже, смотрю в другой ветке раввина местного подменяете.
Почему новенькое, всегда благодарил и отмечал, что вы за нас из-за тридевять земель всегда без отдыха беспокоитесь. Даже, смотрю в другой ветке раввина местного подменяете.
Ну так всем чем можем, всегда рады, вот только асфальт вам там всё же сами ложить придётся. Тут уж никто не подменит.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:55
Цитата:
Ну, пока без критики из-за тридевять земель и ближнего зарубежья никак, действительно с прокладкой асфальта местные чинуши и доморощенные активисты сами разберутся.
Эл-починно:
Ну так всем чем можем, всегда рады, вот только асфальт вам там всё же сами ложить придётся. Тут уж никто не подменит.
Ну так всем чем можем, всегда рады, вот только асфальт вам там всё же сами ложить придётся. Тут уж никто не подменит.
Ну, пока без критики из-за тридевять земель и ближнего зарубежья никак, действительно с прокладкой асфальта местные чинуши и доморощенные активисты сами разберутся.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:58
Цитата:
Ну да, оно и заметно.
Kairat stayer:
сами разберутся.
сами разберутся.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 22:02
Цитата:
Не в Европах проживаем, переделают.
Эл-починно:
Не в Европах проживаем, переделают.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 22:06
Цитата:
Ну понятное дело, делов то? Не важно, что деньги можно было пустить на нужные другие проекты. Главное распилить то что есть.
Kairat stayer:
Не в Европах проживаем, переделают.
Не в Европах проживаем, переделают.
Ну понятное дело, делов то? Не важно, что деньги можно было пустить на нужные другие проекты. Главное распилить то что есть.
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