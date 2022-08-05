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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 116 из 117«1...114115116117»
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:17
#1726
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Цитата:
Rexyn:

Прошу прощения, но форумчанин сам вызывает к дискуссии с ним. Что делать?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:18
#1727
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Цитата:
Kairat stayer:
Выживешь

я живучий, завидуй молча. :lol:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:19
#1728
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Цитата:
Эл-починно:
Прошу прощения, но форумчанин сам вызывает к дискуссии с ним. Что делать?

В данный момент: прекратить.
Он вызвал - вы ответили. Пришел админ и попросил свернуть тему до того, как модераторам придется удалять сообщения.
Обращаю ваше внимание: в предыдущем сообщении я указала, что это касается всех. То есть и его, и вас, и всех участвующих в обсуждении.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16556
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:22
#1729
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Цитата:
Rexyn:
Личные обращения к участникам Форума с претензиями, оскорблениями или обвинениями.

Вот это сообщение



Как провокация и подстрекательство, подпадает под нарушение о личных оскорблениях?
Это как причина.

[Исправлено: 111, 05.08.2022 - 21:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16556
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:22
#1730
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Цитата:
Rexyn:

Спасибо.

Цитата:
Rexyn: Обращаю ваше внимание: в предыдущем сообщении я указала, что это касается всех. То есть и его, и вас, и всех участвующих в обсуждении.


[Исправлено: 111, 05.08.2022 - 21:24]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3046
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:24
#1731
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Цитата:
Эл-починно:
я живучий, завидуй молча.


Надеюсь на лучшее, посмотрим после четвёртой дозы вакцины.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:37
#1732
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Цитата:
Kairat stayer:
Надеюсь на лучшее, посмотрим после четвёртой дозы вакцины.

Ну тут пояснить должен. Что предыдущие вакцины были базированы на mRNA технологии, все пройдены успешно.
Без последствий и побочных эффектов. ;-) Novavax основа на протеине, то есть мёртвый вирус. Примерно как и от гриппа. А от гриппа я прививаюсь ежегодно. Да и с каких это пор вы стали надеяться, что у меня всё обойдётся? :lol: 8-) Что то новенькое. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 05.08.2022 - 21:40]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:37
#1733
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Цитата:
111:
Пришлось мне за него оправдываться,

----Премного благодарен , но право , не стоило так себя утруждать !!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:39
#1734
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Цитата:
111:
что он больше не будет со мной говорить..

----А вот это вы однако зря .Я это никому не обещал .
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3046
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:43
#1735
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Цитата:
Эл-починно:
Да и с каких это пор вы стали надеяться, что у меня всё обойдётся? Что то новенькое.


Почему новенькое, всегда благодарил и отмечал, что вы за нас из-за тридевять земель всегда без отдыха беспокоитесь. Даже, смотрю в другой ветке раввина местного подменяете.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:47
#1736
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Цитата:
Kairat stayer:
Почему новенькое, всегда благодарил и отмечал, что вы за нас из-за тридевять земель всегда без отдыха беспокоитесь. Даже, смотрю в другой ветке раввина местного подменяете.

Ну так всем чем можем, всегда рады, вот только асфальт вам там всё же сами ложить придётся. Тут уж никто не подменит. :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3046
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:55
#1737
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так всем чем можем, всегда рады, вот только асфальт вам там всё же сами ложить придётся. Тут уж никто не подменит.


Ну, пока без критики из-за тридевять земель и ближнего зарубежья никак, действительно с прокладкой асфальта местные чинуши и доморощенные активисты сами разберутся.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 21:58
#1738
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Цитата:
Kairat stayer:
сами разберутся.

Ну да, оно и заметно. :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3046
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 22:02
#1739
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Цитата:
Эл-починно:


Не в Европах проживаем, переделают.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 22:06
#1740
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Цитата:
Kairat stayer:
Не в Европах проживаем, переделают.

Ну понятное дело, делов то? Не важно, что деньги можно было пустить на нужные другие проекты. Главное распилить то что есть. :lol:
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