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Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44828
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 16:42
В частности, политик опубликовал свой ответ на вопрос агентства: "Недавно был взломан и ваш аккаунт в социальной сети. Был опубликован пост, в котором содержались резкие выпады в адрес бывших республик СССР. Как этому противостоять?"
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16541
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 16:42
Поверит только тот, кто защищает расчленителей..
Да и вообще, если его вскрыли, опять не он говорит..
Да и вообще, если его вскрыли, опять не он говорит..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1417
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 17:10
Надо было в свое время в Советской Армии отслужить, а не косить, хоть ума бы набрался....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4095
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 18:30
"Димона" (с)
подставили
подставили
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17373
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 19:26
Цитата:
верные слова.
гражданин СССР:
Надо было в свое время в Советской Армии отслужить, а не косить, хоть ума бы набрался....
Надо было в свое время в Советской Армии отслужить, а не косить, хоть ума бы набрался....
верные слова.
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 248
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 20:17
Дыма без огня не бывает
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2430
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 20:42
Цитата:
Кошка сдохла, хвост облез,
Кто не верит, тот и съест.
111:
Поверит только тот, кто защищает расчленителей..
Поверит только тот, кто защищает расчленителей..
Кошка сдохла, хвост облез,
Кто не верит, тот и съест.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 532
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 21:06
Цитата:
Странно, ты веришь "расчленителям" (слово то какое зашкварное выбрал)
А Медведеву не веришь! Как таг!
Тебе чёрным по белому - информационная война. А ты не веришь.
111:
Поверит только тот, кто защищает расчленителей..
Поверит только тот, кто защищает расчленителей..
Странно, ты веришь "расчленителям" (слово то какое зашкварное выбрал)
А Медведеву не веришь! Как таг!
Тебе чёрным по белому - информационная война. А ты не веришь.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1462
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 22:35
Цитата:
Цитата:
111:
Поверит только тот, кто защищает расчленителей..
Поверит только тот, кто защищает расчленителей..
Цитата:
Интересно, но еще в 2013 году поляки ездили в Германию, где услуги по пересадке органов были дешевле и надежнее. Но уже с 2014 года стоимость операций в Польше стала падать, в страну поехали специалисты со всего мира.
Развитие в Польше именно этого сегмента медицины, в первую очередь, связано с доступными ценами на донорские органы и проведение операций. К примеру, в 2013 году стоимость почки составляла 57 тысяч долларов. Сейчас же в клинике Юраша в Быдгоще полный курс трансплантации и реабилитации обойдется всего в 32 тысячи долларов.
Развитие в Польше именно этого сегмента медицины, в первую очередь, связано с доступными ценами на донорские органы и проведение операций. К примеру, в 2013 году стоимость почки составляла 57 тысяч долларов. Сейчас же в клинике Юраша в Быдгоще полный курс трансплантации и реабилитации обойдется всего в 32 тысячи долларов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5443
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 22:40
Сто пудов, это он сам придумал и дал заднюю. Плохим учеником оказался на самом деле, для приличия дали должность и кабинет. Вот и от скуки сидит и балуется
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1462
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 23:07
Цитата:
Сто пудов доказательств, это внушительная цифра!
А главное, сразу понятно, что сказавшему "сто пудов" уже никаких доказательств и не нужно. Он стопудово и сам не собирается ничего никому доказывать.
Даже в нашем детстве "сто пудов" не было истиной. Мы же тут взрослые люди...
сайлау курманов:
Сто пудов, это он сам придумал
Сто пудов, это он сам придумал
Сто пудов доказательств, это внушительная цифра!
А главное, сразу понятно, что сказавшему "сто пудов" уже никаких доказательств и не нужно. Он стопудово и сам не собирается ничего никому доказывать.
Даже в нашем детстве "сто пудов" не было истиной. Мы же тут взрослые люди...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 159
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 05.08.22 - 16:03
Говорят, дядя балуется спиртным.
По факту мутные отговорки.
Вот если бы с этого ВК написали типа "А не отдать ли нам Курилы", тогда понятно, провокация, взлом аккаунта.
А так он в пьяном угаре написал то, что они между собой думают, но пока не говорят вслух на самом высоком уровне. Иначе резкие зявления из российской думы или от пропагандистов RT в наш адрес тоже считать информационной войной? Если да, то кого с кем?
По факту мутные отговорки.
Вот если бы с этого ВК написали типа "А не отдать ли нам Курилы", тогда понятно, провокация, взлом аккаунта.
А так он в пьяном угаре написал то, что они между собой думают, но пока не говорят вслух на самом высоком уровне. Иначе резкие зявления из российской думы или от пропагандистов RT в наш адрес тоже считать информационной войной? Если да, то кого с кем?
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