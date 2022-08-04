Отправлено: - 22:35

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Поверит только тот, кто защищает расчленителей..

Интересно, но еще в 2013 году поляки ездили в Германию, где услуги по пересадке органов были дешевле и надежнее. Но уже с 2014 года стоимость операций в Польше стала падать, в страну поехали специалисты со всего мира.

Развитие в Польше именно этого сегмента медицины, в первую очередь, связано с доступными ценами на донорские органы и проведение операций. К примеру, в 2013 году стоимость почки составляла 57 тысяч долларов. Сейчас же в клинике Юраша в Быдгоще полный курс трансплантации и реабилитации обойдется всего в 32 тысячи долларов.

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