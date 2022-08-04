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- Если в мае и июне этого года в регионе было зарегистрировано всего по одному случаю заражения КВИ, то за июль - более 600 случаев, а за три дня августа - 188, - сообщила заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Гулим ДОСЫМОВА.