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≡ В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44828
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 19:43
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- Если в мае и июне этого года в регионе было зарегистрировано всего по одному случаю заражения КВИ, то за июль - более 600 случаев, а за три дня августа - 188, - сообщила заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Гулим ДОСЫМОВА.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25215
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 05.08.22 - 15:56
#30
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Цитата:
serg kost:
Может и есть.

Есть, точно.
И катаются по Миру... :oops: :-P
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