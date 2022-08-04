В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 19:43
- Если в мае и июне этого года в регионе было зарегистрировано всего по одному случаю заражения КВИ, то за июль - более 600 случаев, а за три дня августа - 188, - сообщила заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Гулим ДОСЫМОВА. Читать новость
yudjin: Еще бы подсчитать кого больше. Но в наших реалиях любой подсчет профанация.
Просто не было нужной вакцины, я пока не болел. Ну и спутником не прививался. два раза biontech (у вас фейзер) и один раз модерна. Жду четвёртую прививку. И судьбы моего коллеги (антиваксера) никому не желаю.
Зависит не от группы крови, а от отношения человека к своему здоровью. Нужно меньше переохлаждаться, в том числе и под кондеем. Нормально высыпаться и отдыхать. Меньше угнетающих эмоций и стрессов. Это касается всех: и привитых, и не привитых. Также это спасёт не только от ковида, но и от гриппа.
serg kost: Зависит не от группы крови, а от отношения человека к своему здоровью. Нужно меньше переохлаждаться, в том числе и под кондеем.
ну не знаю, что ответить. В машине кондер, дома кондер, на работе кондер (только покурить выхожу на жару, а у нас сейчас 36 градусов). Значит прививка всё таки. Последние лет 10-ть если не больше не болел. Может пиво? Хотя все прививки, что можно сделаны тоже.
От гриппа не прививался ни разу. Последний раз гриппом болел более семи лет назад после переохлаждения в зимней дороге. Жена тоже не прививалась от гриппа, и им не болеет. Как и моя мама. И мой взрослый сын. Ковидом никто из нас не болел. Мама и сын не привиты ни разу. Мы с женой один раз Спутником. Все придерживаемся правил, описанных выше. Кондей в этом году не включали ни разу. Хватает сквознячков при открытых окнах.
serg kost: От гриппа не прививался ни разу. Последний раз гриппом болел более семи лет назад после переохлаждения в зимней дороге.
Ну каждому своё. Я раз в КЗ и раз в Германии болел. С тех про прививаюсь и больше не болею. Цитата:
serg kost: Ковидом никто из нас не болел.
Ну может повезло, хотя с вашей плотностью населения ничего удивительного. Я выше в начале упоминал, что и как. Кстати знаю людей и умерших. Ну не нужно бравурить иммунной системой, тот коллега, тоже был убеждён. что он здоровее всех живых. А в больнице я видел вообще ужасную картину. Как медсестра "скакала" на пациенте, ещё в 2017-ом году. Грипп бушевал. "Вытащили" -откачали. Теперь надеюсь прививается. Лучше предупреждение, чем лечение. Ну хотя каждому своё.
Профилактика на первом месте. Прививка на втором. У нас в семье невыгодно было болеть. Поэтому мы хорошо следим за своим самочувствием, и вовремя принимаем меры. Любой дискомфорт от холода, это верный признак переохлаждения. Нужно вовремя замечать сигналы своего организма.
К стати, была в своё время статья, про лесную семью. Точно не помню, начало 90-ых или конец 80-ых. Где обнаружили было семью живущую в тайге, со времён войны. Сами себя обеспечивали, охотились. Один из сыновей, как писалось, мог лося загнать. Но когда пришли "открыватели", люди, которых лет 40-50-ть не видели и не знали. принесли все новые вирусы и бактерии, в итоге сын умер. Не зная болезней и возможностей медицины. Родители решили, как бог дал, так и взял. Хотя его можно было спасти. Иногда мы отвергаем то, что даёт нам жить дальше.
Эл-починно: Ну и спутником не прививался. два раза biontech (у вас фейзер) и один раз модерна. Жду четвёртую прививку.
Один тут из ваших уже с четырьмя заболел. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заразился коронавирусом. Эту информацию распространил телеканал n-tv со ссылкой на Минздрав ФРГ. Министр 4 августа получил положительный результат теста на коронавирус. В Минздраве отметили, что Лаутербах "чувствует себя хорошо, у него наблюдаются лишь лёгкие симптомы заболевания". Сейчас чиновник находится в изоляции дома и продолжает работать.59-летний Лаутербах был привит от коронавируса четырежды. Как отметили в этой связи в Минздраве, в условиях быстрого распространения заразного омикрон-штамма даже соблюдение всех мер предосторожности не может исключить инфицирования коронавирусом.
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