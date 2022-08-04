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≡ В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44828
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 19:43
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- Если в мае и июне этого года в регионе было зарегистрировано всего по одному случаю заражения КВИ, то за июль - более 600 случаев, а за три дня августа - 188, - сообщила заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Гулим ДОСЫМОВА.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8668
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 22:24
#15
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Цитата:
Эл-починно:
а вот насчёт прививки или точнее вакцины, можно и подискутировать. :lol:

Что тут дискутировать... болели и умирали и те и другие. Еще бы подсчитать кого больше. Но в наших реалиях любой подсчет профанация.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
532
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 22:31
#16
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Цитата:
yudjin:
Еще бы подсчитать кого больше. Но в наших реалиях любой подсчет профанация.

Просто не было нужной вакцины, я пока не болел. Ну и спутником не прививался. два раза biontech (у вас фейзер) и один раз модерна. Жду четвёртую прививку. ;-) И судьбы моего коллеги (антиваксера) никому не желаю.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
532
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 22:33
#17
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Хотя сегодня уже есть предположения некоторых специалистов, что многое от группы крови зависит.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1461
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 22:50
#18
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Зависит не от группы крови, а от отношения человека к своему здоровью.
Нужно меньше переохлаждаться, в том числе и под кондеем.
Нормально высыпаться и отдыхать.
Меньше угнетающих эмоций и стрессов.
Это касается всех: и привитых, и не привитых.
Также это спасёт не только от ковида, но и от гриппа.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
532
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 22:59
#19
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Цитата:
serg kost:
Зависит не от группы крови, а от отношения человека к своему здоровью. Нужно меньше переохлаждаться, в том числе и под кондеем.

ну не знаю, что ответить. В машине кондер, дома кондер, на работе кондер (только покурить выхожу на жару, а у нас сейчас 36 градусов). Значит прививка всё таки. :lol: Последние лет 10-ть если не больше не болел. Может пиво? :lol:
Хотя все прививки, что можно сделаны тоже. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 04.08.2022 - 23:04]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1461
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 23:12
#20
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От гриппа не прививался ни разу.
Последний раз гриппом болел более семи лет назад после переохлаждения в зимней дороге.
Жена тоже не прививалась от гриппа, и им не болеет.
Как и моя мама. И мой взрослый сын.
Ковидом никто из нас не болел.
Мама и сын не привиты ни разу. Мы с женой один раз Спутником.
Все придерживаемся правил, описанных выше.
Кондей в этом году не включали ни разу. Хватает сквознячков при открытых окнах.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
532
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 23:25
#21
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Цитата:
serg kost:
От гриппа не прививался ни разу. Последний раз гриппом болел более семи лет назад после переохлаждения в зимней дороге.

Ну каждому своё. Я раз в КЗ и раз в Германии болел. С тех про прививаюсь и больше не болею. ;-) Цитата:
serg kost:
Ковидом никто из нас не болел.

Ну может повезло, хотя с вашей плотностью населения ничего удивительного.
Я выше в начале упоминал, что и как. Кстати знаю людей и умерших. Ну не нужно бравурить иммунной системой, тот коллега, тоже был убеждён. что он здоровее всех живых. А в больнице я видел вообще ужасную картину. Как медсестра "скакала" на пациенте, ещё в 2017-ом году. Грипп бушевал. "Вытащили" -откачали. Теперь надеюсь прививается. Лучше предупреждение, чем лечение. Ну хотя каждому своё.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1461
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 23:31
#22
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Профилактика на первом месте.
Прививка на втором.
У нас в семье невыгодно было болеть. Поэтому мы хорошо следим за своим самочувствием, и вовремя принимаем меры.
Любой дискомфорт от холода, это верный признак переохлаждения. Нужно вовремя замечать сигналы своего организма.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
532
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 23:35
#23
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Цитата:
serg kost:
Профилактика на первом месте. Прививка на втором.

Это всё вместе важно. Именно так и истребили оспу. Но как теперь оказывается не до конца. буде обезьяней болеть, в случае чего. :lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
532
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 23:47
#24
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Цитата:
serg kost:

К стати, была в своё время статья, про лесную семью. Точно не помню, начало 90-ых или конец 80-ых. Где обнаружили было семью живущую в тайге, со времён войны. Сами себя обеспечивали, охотились. Один из сыновей, как писалось, мог лося загнать. Но когда пришли "открыватели", люди, которых лет 40-50-ть не видели и не знали. принесли все новые вирусы и бактерии, в итоге сын умер. Не зная болезней и возможностей медицины. Родители решили, как бог дал, так и взял. Хотя его можно было спасти. Иногда мы отвергаем то, что даёт нам жить дальше.

[Исправлено: Эл-починно, 04.08.2022 - 23:50]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16540
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 05.08.22 - 00:24
#25
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Цитата:
Эл-починно:
буде обезьяней болеть, в случае чего.

Это ойропейская болезнь, потому что ими самими доказано что ей болеют только геи и лесбиянки..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6225
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 05.08.22 - 00:27
#26
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Цитата:
Эл-починно:
статья, про лесную семью.

---Лыковы - в *Комсомолке* о них Василий Песков писал - это имеешь ввиду ??
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Страница 2 из 2«12
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