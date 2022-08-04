Отправлено: - 23:25

serg kost:

От гриппа не прививался ни разу. Последний раз гриппом болел более семи лет назад после переохлаждения в зимней дороге.

serg kost:

Ковидом никто из нас не болел.

Цитата:Ну каждому своё. Я раз в КЗ и раз в Германии болел. С тех про прививаюсь и больше не болею.Цитата:Ну может повезло, хотя с вашей плотностью населения ничего удивительного.Я выше в начале упоминал, что и как. Кстати знаю людей и умерших. Ну не нужно бравурить иммунной системой, тот коллега, тоже был убеждён. что он здоровее всех живых. А в больнице я видел вообще ужасную картину. Как медсестра "скакала" на пациенте, ещё в 2017-ом году. Грипп бушевал. "Вытащили" -откачали. Теперь надеюсь прививается. Лучше предупреждение, чем лечение. Ну хотя каждому своё.