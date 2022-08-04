Re: «Работников закрепим, порядок наведем» - В Рудном надеются...

Отправлено: - 23:30

Пишу уже несколько раз. До сих пор, местная мусоро вывозящая фирма ажар, хорошо справлялась со своими обязанностями, однако в процесс влезла другая фирма называемая экотехсервис, они в наглую стали перетягивать на свою сторону население и тем самым стали конкурировать. Казалось бы, разделите вы город и каждый пусть у себя на своем участке работает. Так нет, город утопает в мусоре и никто не собирается с этим бороться. Мало того, влезли полицейские и оштрафовали именно ажар за не исполнение своих обязательств обескровив и так бедный бюджет этой фирмы.