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≡ «Работников закрепим, порядок наведем» - В Рудном надеются решить часть проблем с вывозом мусора через общественные работы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44828
«Работников закрепим, порядок наведем» - В Рудном надеются решить часть проблем с вывозом мусора через общественные работы
Отправлено: 04.08.22 - 22:06
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За день местная мусоровывозящая компания обслуживает только 30 контейнерных площадок, хотя всего их в городе около 120. Таким образом, баки с мусором опустошаются раз в 4 дня. Об этом сообщил заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ во время пресс-тура 2 августа. Власти считают, что проблемы можно решить, набрав в ТОО больше сотрудников.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1564
«Работников закрепим, порядок наведем» - В Рудном надеются решить часть проблем с вывозом мусора через общественные работы
Отправлено: 04.08.22 - 22:06
#1
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5443
Re: «Работников закрепим, порядок наведем» - В Рудном надеются...
Отправлено: 04.08.22 - 23:30
#2
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Пишу уже несколько раз. До сих пор, местная мусоро вывозящая фирма ажар, хорошо справлялась со своими обязанностями, однако в процесс влезла другая фирма называемая экотехсервис, они в наглую стали перетягивать на свою сторону население и тем самым стали конкурировать. Казалось бы, разделите вы город и каждый пусть у себя на своем участке работает. Так нет, город утопает в мусоре и никто не собирается с этим бороться. Мало того, влезли полицейские и оштрафовали именно ажар за не исполнение своих обязательств обескровив и так бедный бюджет этой фирмы.
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