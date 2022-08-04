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«Работников закрепим, порядок наведем» - В Рудном надеются решить часть проблем с вывозом мусора через общественные работы
«Работников закрепим, порядок наведем» - В Рудном надеются решить часть проблем с вывозом мусора через общественные работы
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