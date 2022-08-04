Отправлено: - 14:21

Возможно, это произошло потому, что цифры и данные, которыми оперировал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ звучали в этом году довольно часто. Буквально в июле при очередном уточнении бюджета, участвуя в сессии, глава региона говорил и комментировал примерно то же самое.