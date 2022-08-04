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≡ Ориентация области сегодня - юг. Отчет акима региона перед депутатами сопровождался лишь одним вопросом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44828
Ориентация области сегодня - юг. Отчет акима региона перед депутатами сопровождался лишь одним вопросом
Отправлено: 04.08.22 - 14:21
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Возможно, это произошло потому, что цифры и данные, которыми оперировал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ звучали в этом году довольно часто. Буквально в июле при очередном уточнении бюджета, участвуя в сессии, глава региона говорил и комментировал примерно то же самое.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
556
Re: Ориентация области сегодня - юг. Отчет акима региона перед...
Отправлено: 04.08.22 - 14:21
#1
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Статья прям в духе ленинского пути получилась. ;-)
П.с. А что, намордники уже опять вернули?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4095
Re: Ориентация области сегодня - юг. Отчет акима региона перед...
Отправлено: 04.08.22 - 18:28
#2
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Цитата:
- Главное же не празднества, скачки организовать, выступления. А что людям останется, постпраздничные дела.

"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..." (с)
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5443
Re: Ориентация области сегодня - юг. Отчет акима региона перед...
Отправлено: 04.08.22 - 23:10
#3
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Вот очень интересно, почему столько денег вбухивают на строительство дорожных развязок и мостов, да ещё на брусчатку. Просто любопытно.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1461
Ориентация области сегодня - юг. Отчет акима региона перед депутатами сопровождался лишь одним вопросом
Отправлено: 04.08.22 - 23:16
#4
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На таких работах можно много в карман положить.
Плюс нужно смотреть на принадлежность заводов по производству плитки, асфальта и других материалов. Нет ли тут родственных связей?
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