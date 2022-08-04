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≡ Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44828
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 16:42
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В частности, политик опубликовал свой ответ на вопрос агентства: "Недавно был взломан и ваш аккаунт в социальной сети. Был опубликован пост, в котором содержались резкие выпады в адрес бывших республик СССР. Как этому противостоять?"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16538
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 16:42
#1
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Поверит только тот, кто защищает расчленителей..
Да и вообще, если его вскрыли, опять не он говорит..
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1417
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 17:10
#2
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Надо было в свое время в Советской Армии отслужить, а не косить, хоть ума бы набрался....
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4095
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 18:30
#3
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"Димона" (с)
подставили
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17373
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 19:26
#4
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Цитата:
гражданин СССР:
Надо было в свое время в Советской Армии отслужить, а не косить, хоть ума бы набрался....


верные слова.
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
248
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 20:17
#5
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Дыма без огня не бывает
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2430
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 20:42
#6
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Цитата:
111:
Поверит только тот, кто защищает расчленителей..

Кошка сдохла, хвост облез,
Кто не верит, тот и съест.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
530
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 21:06
#7
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Цитата:
111:
Поверит только тот, кто защищает расчленителей..

Странно, ты веришь "расчленителям" (слово то какое зашкварное выбрал)
А Медведеву не веришь! Как таг! :lol:
Тебе чёрным по белому - информационная война. А ты не веришь.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1461
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 22:35
#8
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Цитата:
111:
Поверит только тот, кто защищает расчленителей..


Цитата:
Интересно, но еще в 2013 году поляки ездили в Германию, где услуги по пересадке органов были дешевле и надежнее. Но уже с 2014 года стоимость операций в Польше стала падать, в страну поехали специалисты со всего мира.
Развитие в Польше именно этого сегмента медицины, в первую очередь, связано с доступными ценами на донорские органы и проведение операций. К примеру, в 2013 году стоимость почки составляла 57 тысяч долларов. Сейчас же в клинике Юраша в Быдгоще полный курс трансплантации и реабилитации обойдется всего в 32 тысячи долларов.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5443
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 22:40
#9
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Сто пудов, это он сам придумал и дал заднюю. Плохим учеником оказался на самом деле, для приличия дали должность и кабинет. Вот и от скуки сидит и балуется
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1461
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 23:07
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
Сто пудов, это он сам придумал

Сто пудов доказательств, это внушительная цифра!
А главное, сразу понятно, что сказавшему "сто пудов" уже никаких доказательств и не нужно. Он стопудово и сам не собирается ничего никому доказывать.
Даже в нашем детстве "сто пудов" не было истиной. Мы же тут взрослые люди...
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