Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44828
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 19:43
- Если в мае и июне этого года в регионе было зарегистрировано всего по одному случаю заражения КВИ, то за июль - более 600 случаев, а за три дня августа - 188, - сообщила заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Гулим ДОСЫМОВА.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8668
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 22:24
Цитата:
Что тут дискутировать... болели и умирали и те и другие. Еще бы подсчитать кого больше. Но в наших реалиях любой подсчет профанация.
Эл-починно:
а вот насчёт прививки или точнее вакцины, можно и подискутировать.
а вот насчёт прививки или точнее вакцины, можно и подискутировать.
Что тут дискутировать... болели и умирали и те и другие. Еще бы подсчитать кого больше. Но в наших реалиях любой подсчет профанация.
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 22:31
Цитата:
Просто не было нужной вакцины, я пока не болел. Ну и спутником не прививался. два раза biontech (у вас фейзер) и один раз модерна. Жду четвёртую прививку. И судьбы моего коллеги (антиваксера) никому не желаю.
yudjin:
Еще бы подсчитать кого больше. Но в наших реалиях любой подсчет профанация.
Еще бы подсчитать кого больше. Но в наших реалиях любой подсчет профанация.
Просто не было нужной вакцины, я пока не болел. Ну и спутником не прививался. два раза biontech (у вас фейзер) и один раз модерна. Жду четвёртую прививку. И судьбы моего коллеги (антиваксера) никому не желаю.
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 22:33
Хотя сегодня уже есть предположения некоторых специалистов, что многое от группы крови зависит.
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 22:50
Зависит не от группы крови, а от отношения человека к своему здоровью.
Нужно меньше переохлаждаться, в том числе и под кондеем.
Нормально высыпаться и отдыхать.
Меньше угнетающих эмоций и стрессов.
Это касается всех: и привитых, и не привитых.
Также это спасёт не только от ковида, но и от гриппа.
Нужно меньше переохлаждаться, в том числе и под кондеем.
Нормально высыпаться и отдыхать.
Меньше угнетающих эмоций и стрессов.
Это касается всех: и привитых, и не привитых.
Также это спасёт не только от ковида, но и от гриппа.
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 22:59
Цитата:
ну не знаю, что ответить. В машине кондер, дома кондер, на работе кондер (только покурить выхожу на жару, а у нас сейчас 36 градусов). Значит прививка всё таки. Последние лет 10-ть если не больше не болел. Может пиво?
Хотя все прививки, что можно сделаны тоже.
[Исправлено: Эл-починно, 04.08.2022 - 23:04]
serg kost:
Зависит не от группы крови, а от отношения человека к своему здоровью. Нужно меньше переохлаждаться, в том числе и под кондеем.
Зависит не от группы крови, а от отношения человека к своему здоровью. Нужно меньше переохлаждаться, в том числе и под кондеем.
ну не знаю, что ответить. В машине кондер, дома кондер, на работе кондер (только покурить выхожу на жару, а у нас сейчас 36 градусов). Значит прививка всё таки. Последние лет 10-ть если не больше не болел. Может пиво?
Хотя все прививки, что можно сделаны тоже.
[Исправлено: Эл-починно, 04.08.2022 - 23:04]
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 23:12
От гриппа не прививался ни разу.
Последний раз гриппом болел более семи лет назад после переохлаждения в зимней дороге.
Жена тоже не прививалась от гриппа, и им не болеет.
Как и моя мама. И мой взрослый сын.
Ковидом никто из нас не болел.
Мама и сын не привиты ни разу. Мы с женой один раз Спутником.
Все придерживаемся правил, описанных выше.
Кондей в этом году не включали ни разу. Хватает сквознячков при открытых окнах.
Последний раз гриппом болел более семи лет назад после переохлаждения в зимней дороге.
Жена тоже не прививалась от гриппа, и им не болеет.
Как и моя мама. И мой взрослый сын.
Ковидом никто из нас не болел.
Мама и сын не привиты ни разу. Мы с женой один раз Спутником.
Все придерживаемся правил, описанных выше.
Кондей в этом году не включали ни разу. Хватает сквознячков при открытых окнах.
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 23:25
Цитата:
Ну каждому своё. Я раз в КЗ и раз в Германии болел. С тех про прививаюсь и больше не болею. Цитата:
Ну может повезло, хотя с вашей плотностью населения ничего удивительного.
Я выше в начале упоминал, что и как. Кстати знаю людей и умерших. Ну не нужно бравурить иммунной системой, тот коллега, тоже был убеждён. что он здоровее всех живых. А в больнице я видел вообще ужасную картину. Как медсестра "скакала" на пациенте, ещё в 2017-ом году. Грипп бушевал. "Вытащили" -откачали. Теперь надеюсь прививается. Лучше предупреждение, чем лечение. Ну хотя каждому своё.
serg kost:
От гриппа не прививался ни разу. Последний раз гриппом болел более семи лет назад после переохлаждения в зимней дороге.
От гриппа не прививался ни разу. Последний раз гриппом болел более семи лет назад после переохлаждения в зимней дороге.
Ну каждому своё. Я раз в КЗ и раз в Германии болел. С тех про прививаюсь и больше не болею. Цитата:
serg kost:
Ковидом никто из нас не болел.
Ковидом никто из нас не болел.
Ну может повезло, хотя с вашей плотностью населения ничего удивительного.
Я выше в начале упоминал, что и как. Кстати знаю людей и умерших. Ну не нужно бравурить иммунной системой, тот коллега, тоже был убеждён. что он здоровее всех живых. А в больнице я видел вообще ужасную картину. Как медсестра "скакала" на пациенте, ещё в 2017-ом году. Грипп бушевал. "Вытащили" -откачали. Теперь надеюсь прививается. Лучше предупреждение, чем лечение. Ну хотя каждому своё.
В регион пришел стелс-омикрон - Почему растет заболеваемость КВИ и кто может привиться Pfizer?
Отправлено: 04.08.22 - 23:31
Профилактика на первом месте.
Прививка на втором.
У нас в семье невыгодно было болеть. Поэтому мы хорошо следим за своим самочувствием, и вовремя принимаем меры.
Любой дискомфорт от холода, это верный признак переохлаждения. Нужно вовремя замечать сигналы своего организма.
Прививка на втором.
У нас в семье невыгодно было болеть. Поэтому мы хорошо следим за своим самочувствием, и вовремя принимаем меры.
Любой дискомфорт от холода, это верный признак переохлаждения. Нужно вовремя замечать сигналы своего организма.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: yudjin, serg kost
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать