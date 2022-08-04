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≡ Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44825
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 16:42
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В частности, политик опубликовал свой ответ на вопрос агентства: "Недавно был взломан и ваш аккаунт в социальной сети. Был опубликован пост, в котором содержались резкие выпады в адрес бывших республик СССР. Как этому противостоять?"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16531
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 16:42
#1
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Поверит только тот, кто защищает расчленителей..
Да и вообще, если его вскрыли, опять не он говорит..
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1417
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 17:10
#2
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Надо было в свое время в Советской Армии отслужить, а не косить, хоть ума бы набрался....
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4095
Re: Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об...
Отправлено: 04.08.22 - 18:30
#3
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"Димона" (с)
подставили
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17373
Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об "информационной войне"
Отправлено: 04.08.22 - 19:26
#4
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Цитата:
гражданин СССР:
Надо было в свое время в Советской Армии отслужить, а не косить, хоть ума бы набрался....


верные слова.
Профайл
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