Отправлено: - 21:14

Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта

Цитата:Это у кого так моск воспалился придумать такое? Все эти 70% иностранного транспорта транзитные, либо привозят груз в Казахстан и они платят очень немаленькие деньги за "разрешение проезжать по территории Казахстана" (даже от границы до Карабалыка к примеру), а также различные штрафы (если что-то не так) транспортникам! Теперь ещё и за топливо будут больше платить? Риторический вопрос: на чьи плечи это в итоге ляжет и кому будет выгодно? Явно не Казахстанскому потребителю, если конечно не дифференцируют именно для тех кто едет мимо!?