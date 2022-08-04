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≡ Скованные одной брусчаткой или пособие как погубить деревья
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44822
Скованные одной брусчаткой или пособие как погубить деревья
Отправлено: 04.08.22 - 09:46
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Любой, мало-мальски знакомый с агротехникой выращивания растений понимает, что корни должны вдоволь впитывать влагу, дышать и не перегреваться. Тем более, когда дерево росло много лет на газоне, а потом вдруг его замуровали, в бетон и брусчатку, оставив лунку в четверть квадратного метра. Что ему остается делать? Только испустить дух.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2428
Re: Скованные одной брусчаткой или пособие как погубить деревья
Отправлено: 04.08.22 - 09:46
#1
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Цитата:

Самое показательное, что место это под окнами городских архитекторов.

Какие такие архитекторы? Не знаем мы никаких архитекторов.

Иногда смотрю программу о путешествиях по городам. Удивляюсь, как умудряются там те архитекторы планировать городские застройки? Для делового центра свои параметры. Для спальных районов - свои. Делают всякие центры притяжения, места отдыха, прогулочные парки, скверы. Почему для нашего жителя главным является умение без потерь добраться от дома до работы (магазина) и обратно? Понавтыкали домов вместо спортивных площадок. Спилили скверы в угоду бизнесу. Везде постоянный ремонт, но никакого толку нет. Через год уже все проваливается, хиреет и покрывается толстым слоем грязи. Костанайцы когда-то по человечески жить собираются или так и будут мучиться до Морковкина заговенья?
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
451
Re: Скованные одной брусчаткой или пособие как погубить деревья
Отправлено: 04.08.22 - 10:12
#2
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Нужно смотреть на вещи позитивно: Если ЖКХ продолжает убивать деревья в Костанае - значит в городе кончились еще не все деревья.
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
362
Re: Скованные одной брусчаткой или пособие как погубить деревья
Отправлено: 04.08.22 - 12:11
#3
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в адрес всех причастных к этим моментам одни эпитеты- бездари, идиоты. Действительно вокруг взрослого дерева оставляют квадрат со стороной по полметра. Вообще мозги есть у наших строителей, их руководителей и руководителей руководителей?. Весь город так замощен, и бедные деревья которые попадаются на пути этих строителей. Полнейший идиотизм. Неужели нельзя оставить не по полметра а по два хотя бы? И дереву легче собирать влагу и экономия брусчатки налицо.
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