Китай принял Пелоси с миской риса в руках.. Что, против Штатов то как то рисковать не стали? А я слышал как российская пропаганда только и говорила, как Китай нападет из за этого на США и в это время расчленители сумеют взять Украину..
У Шефа тремор рук, все это говорит о болезни Паркинсона. Это Соловей сказал. Теперь Путин убивает левой рукой на правой щеке у себя комаров..
"Странный жест Путина, который вцепился в стол, - в прямом смысле для него спасательный якорь, учитывая, что у него довольно тяжелая неврология - с 2019 года болезнь Паркинсона. Хотя его прекрасно лечат, тремор все равно иногда проявляется. Чтобы этого тремора не было видно, он иногда держится за стол. Все имеет довольно простое объяснение, и неврология не самое тяжкое из его заболеваний", - заявил Соловей.читайте подробнее на сайте
Болезнь Паркинсона является прогрессирующим нейродегенеративным неврологическим заболеванием, характерным для лиц старшей возрастной группы. В настоящее время болезнь Паркинсона неизлечима, все существующие методы лечения направлены лишь на облегчение ее симптомов.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
Валерий Соловей уже несколько месяцев говорит о том, что Владимир Путин скоро не сможет управлять страной. В интервью Sobesednik.ru, которое политолог дал нам в мае, еще до Голосования по поправкам в Конституцию, Соловей рассказал о неполной адекватности российского президента, связав его состояние с приемом лекарств. – Он не может управлять страной, точнее, он не сможет уже... – утверждал Соловей. – Просто возникнут абсолютно непреодолимые ограничения. Никто их не сможет преодолеть, даже Владимир Владимирович, как бы он ни старался... Он дееспособен пока что, но он уже не вполне адекватен. В его положении, учитывая характер лекарств, которыми он пользуется, это уже неизбежные побочные следствия лечения. И тут ничего нельзя сделать. Просто невозможно. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
Рамзан Кадыров. "Мы все мечтаем погибнуть на пути джихада… Умереть на пути Всевышнего – это мечта каждого мусульманина", – заявил он, обращаясь к чеченским силовикам в связи со спецоперацией на Украине.
111: Валерий Соловей уже несколько месяцев говорит о том, что Владимир Путин скоро не сможет управлять страной.
Решил глянуть, кто это такой, открыл Википедию, прочитал первые строки: "Соловей известен своими политическими прогнозами, которые часто воспринимают как конспирологические и в большинстве своем оказались ошибочными." Закрыл страницу. Хуже этой характеристики может быть только тиражирование подобного бреда.
Вы походу ждёте и думаете, что вот выйдет зоновский авторитет Навальный и заживём. Ну-ну.
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