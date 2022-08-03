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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 339 из 339«1...337338339
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.08.22 - 23:58
#5071
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Азербайджан начал отвоевывать захваченные Арменией территории..
Ну чтож тут скажешь.
Пока славяне рвут чуб друг другу, надо этим пользоваться..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.08.22 - 00:02
#5072
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Китай принял Пелоси с миской риса в руках..
Что, против Штатов то как то рисковать не стали?
А я слышал как российская пропаганда только и говорила, как Китай нападет из за этого на США и в это время расчленители сумеют взять Украину..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.08.22 - 00:05
#5073
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Дошло до дикого..
Россия обезумела и теперь говорит то ли Риге, то ли Эритреи, какие ей ставить памятники..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.08.22 - 00:09
#5074
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У Шефа тремор рук, все это говорит о болезни Паркинсона.
Это Соловей сказал.
Теперь Путин убивает левой рукой на правой щеке у себя комаров..

"Странный жест Путина, который вцепился в стол, - в прямом смысле для него спасательный якорь, учитывая, что у него довольно тяжелая неврология - с 2019 года болезнь Паркинсона. Хотя его прекрасно лечат, тремор все равно иногда проявляется. Чтобы этого тремора не было видно, он иногда держится за стол. Все имеет довольно простое объяснение, и неврология не самое тяжкое из его заболеваний", - заявил Соловей.читайте подробнее на сайте

Болезнь Паркинсона является прогрессирующим нейродегенеративным неврологическим заболеванием, характерным для лиц старшей возрастной группы. В настоящее время болезнь Паркинсона неизлечима, все существующие методы лечения направлены лишь на облегчение ее симптомов.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.08.22 - 00:12
#5075
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Сегодня слушал его.
Какой прекрасный все таки у него русский язык.
Слушать приятно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.08.22 - 00:15
#5076
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Еще что то..

Валерий Соловей уже несколько месяцев говорит о том, что Владимир Путин скоро не сможет управлять страной. В интервью Sobesednik.ru, которое политолог дал нам в мае, еще до Голосования по поправкам в Конституцию, Соловей рассказал о неполной адекватности российского президента, связав его состояние с приемом лекарств.
– Он не может управлять страной, точнее, он не сможет уже... – утверждал Соловей.
– Просто возникнут абсолютно непреодолимые ограничения. Никто их не сможет преодолеть, даже Владимир Владимирович, как бы он ни старался... Он дееспособен пока что, но он уже не вполне адекватен. В его положении, учитывая характер лекарств, которыми он пользуется, это уже неизбежные побочные следствия лечения. И тут ничего нельзя сделать. Просто невозможно. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.08.22 - 00:26
#5077
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Джихад..

Рамзан Кадыров. "Мы все мечтаем погибнуть на пути джихада… Умереть на пути Всевышнего – это мечта каждого мусульманина", – заявил он, обращаясь к чеченским силовикам в связи со спецоперацией на Украине.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2428
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.08.22 - 09:23
#5078
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Цитата:
111:
Валерий Соловей уже несколько месяцев говорит о том, что Владимир Путин скоро не сможет управлять страной.

Решил глянуть, кто это такой, открыл Википедию, прочитал первые строки:
"Соловей известен своими политическими прогнозами, которые часто воспринимают как конспирологические и в большинстве своем оказались ошибочными."
Закрыл страницу. Хуже этой характеристики может быть только тиражирование подобного бреда.

Вы походу ждёте и думаете, что вот выйдет зоновский авторитет Навальный и заживём. Ну-ну.
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