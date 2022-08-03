Отправлено: - 09:23

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Валерий Соловей уже несколько месяцев говорит о том, что Владимир Путин скоро не сможет управлять страной.



Цитата:Решил глянуть, кто это такой, открыл Википедию, прочитал первые строки:"Соловей известен своими политическими прогнозами, которые часто воспринимают как конспирологические и в большинстве своем оказались ошибочными."Закрыл страницу. Хуже этой характеристики может быть только тиражирование подобного бреда.Вы походу ждёте и думаете, что вот выйдет зоновский авторитет Навальный и заживём. Ну-ну.