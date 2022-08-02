Отправлено: - 23:48

saba:

когда( если) Россия будет денацифицировать Казахстан, что будете делать Вы?

Цитата:Не политкорректный вопрос.Видно,saba уже разделил единый народ Казахстана на "мы" и "не мы". Попахивает провокацией и разжиганием.