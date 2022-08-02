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≡ Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44819
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
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На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3105
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 23:48
#90
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Цитата:
saba:
когда( если) Россия будет денацифицировать Казахстан, что будете делать Вы?


Не политкорректный вопрос.
Видно,saba уже разделил единый народ Казахстана на "мы" и "не мы". Попахивает провокацией и разжиганием.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2426
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 23:53
#91
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Цитата:
111:
То есть кто против войны и расчленителей, тот уже Враг?

Не против войны, ты спутал, дядя! Кто против денацификации, тот нацик. Кто против демилитаризации, тот милитарист. Все просто.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3105
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 23:55
#92
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Цитата:
saba:
А я считаю, он вполне себе на уме и хочет показать, я не слюнявый интеллигент, я свой возьмите меня обратно в президенты и тогда я покажу им кузькину мать


Какой бред!
надо же до такого дебильного уровню опустить политика, бывшего президента, бывшего премьер-министра...
Или Вы действительно верите, что он пропил мозги, или сами рассуждаете как пятиклассник
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2426
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 04.08.22 - 00:02
#93
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Цитата:
таноми52:
Или Вы действительно верите, что он пропил мозги, или

Они сами говорили, что видели, как по нему черти бегали. Допился, говорят, Дмитрий Анатольевич! Выступает по телевизору, а черти рядом с ним скачут и рожи нам оттуда корчут. А самые наглые выпрыгивают из телевизора прямо в комнату и предлагают выпить. Совсем уже обнаглели в край российские министры, с чертями снюхались.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16529
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 04.08.22 - 00:25
#94
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Мда уж, не туда..

[Исправлено: 111, 04.08.2022 - 00:26]
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