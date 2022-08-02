Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана. Читать новость
alex_60: был в первом классе единственным казахом.
----Трое было - Гуля , Гульнара и Адиль . В частном секторе у бабушки - жили по улице подряд - татары , русские ,белорусы , татары , украинцы , русские , казахи , казахи , поляки ,украинцы , русские --- это одна сторона улицы по дворам . И про национальность даже и не думали .
Кто это вы? Товарищ Маркс в комменте №68 Вам вполне ответил. Я так понимаю ещё у одного форумчанина телеграмм или даже ютуб головного мозга случился, начал безоговорочно верить в фейки и во всю чушь, которую там транслируют...!?
Товарищ Маркс ничего не ответил. как раз таки , я не думаю. что кто то у нас, будет кого то притеснять по цвету кожи и разрезу глаз. а я так понимаю. нациком он меня уже объявил. Да и я не понимаю. почему всё . что не сходится с Вашим мнением автоматически становится фейком и чушью. Кстати сам Медведев абсолютно никак не прокомментировал появление этого поста. Ответили лишь его помощники, я так думаю. пытаясь сгладить неприятность, которая случилась с их шефом. А насчет двора. я могу привести свой пример. жил я по улице Амангельды 189, ходил в 8 школу, меня регулярно обзывали киздыком, до сих пор не знаю. что это значит, особенно любили так говорить в присутствии старшаков. Безнаказанность . знаете ли. Сегодня был короткий разговор на работе, мои русские друзья были очень недовольны Медведевым. то что напряженность между Россией и казахстаном нарастает. видно невооруженным взглядом, поэтому я и говорю. что теперь это касается лично меня. А ютуб головного мозга.это диагноз или всё таки завуалированное оскорбление?
Он ответил главное, что для всех здесь рождённых и проживающих, Казахстан такая же Родина! Цитата:
saba: не сходится с Вашим мнением автоматически становится фейком и чушью
Моё мнение здесь не причём, просьба ко взрослым (надеюсь) людям, научитесь отделять "зерна от плевел", не сейте смуту в нашем "общем доме"... Цитата:
saba: А ютуб головного мозга.это диагноз
Точно не оскорбление, скорей диагноз. Как же всё-таки легко некоторым людям голову заморочить всякой писаниной (да ещё если с видео), что они начинают даже свои детские-дворовые обиды сюда приплетать!? Я тоже мог бы свои какие-то детские обиды транслировать, но зачем...?
saba: А насчет двора. я могу привести свой пример. жил я по улице Амангельды 189, ходил в 8 школу, меня регулярно обзывали киздыком, до сих пор не знаю. что это значит
Господи! (с) Бедненький обиженный мальчик! Но самое интересное, что если так называли, то называли все, и русские, и армяне, и украинцы, и грузины, и чеченцы, и немцы. Однако вы кидаете предъявы только русским почему-то. А ведь это тупо так было принято, давать клички. Если сейчас здесь напишу клички пацанов из нашего двора, то модераторы опять сотрут ни за что мое сообщение. Но я не думаю, что те пацаны с неадекватными кличками затаили злобу и ждут случая поквитаться с какой нибудь нацией за детские обиды. Бред какой-то.
Район вокзала. Никогда не было кличек или унижения на национальной почве. Дрались или по делу, или район на район. У меня лучший друг был немец. Хотя деревню моей бабушки и мамы каратели сожгли. Ни мама, ни бабушка, которая с нами жила, мне ни слова против друга не сказали.
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