Отправлено: - 23:03

saba:

А насчет двора. я могу привести свой пример. жил я по улице Амангельды 189, ходил в 8 школу, меня регулярно обзывали киздыком, до сих пор не знаю. что это значит



Цитата:Господи! (с) Бедненький обиженный мальчик! Но самое интересное, что если так называли, то называли все, и русские, и армяне, и украинцы, и грузины, и чеченцы, и немцы. Однако вы кидаете предъявы только русским почему-то. А ведь это тупо так было принято, давать клички. Если сейчас здесь напишу клички пацанов из нашего двора, то модераторы опять сотрут ни за что мое сообщение. Но я не думаю, что те пацаны с неадекватными кличками затаили злобу и ждут случая поквитаться с какой нибудь нацией за детские обиды. Бред какой-то.