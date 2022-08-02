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≡ Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44819
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
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На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6223
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 19:22
#75
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Цитата:
alex_60:

---Пусть двор укажет и года . У нас во дворе - район магазина *Колос* все жили мирно в 60-70 .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3297
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 21:29
#76
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Цитата:
saba:
что будете делать Вы?


То же самое спросил: - а в ответ - ТИШИНА.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6223
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 21:44
#77
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Цитата:
alex_60:
был в первом классе единственным казахом.

----Трое было - Гуля , Гульнара и Адиль . В частном секторе у бабушки - жили по улице подряд - татары , русские ,белорусы , татары , украинцы , русские , казахи , казахи , поляки ,украинцы , русские --- это одна сторона улицы по дворам . И про национальность даже и не думали .
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
901
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 21:54
#78
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Цитата:
saba:
что будете делать Вы?

Кто это вы? Товарищ Маркс в комменте №68 Вам вполне ответил. Я так понимаю ещё у одного форумчанина телеграмм или даже ютуб головного мозга случился, начал безоговорочно верить в фейки и во всю чушь, которую там транслируют...!?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
397
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 22:29
#79
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Товарищ Маркс ничего не ответил. как раз таки , я не думаю. что кто то у нас, будет кого то притеснять по цвету кожи и разрезу глаз. а я так понимаю. нациком он меня уже объявил. Да и я не понимаю. почему всё . что не сходится с Вашим мнением автоматически становится фейком и чушью. Кстати сам Медведев абсолютно никак не прокомментировал появление этого поста. Ответили лишь его помощники, я так думаю. пытаясь сгладить неприятность, которая случилась с их шефом.
А насчет двора. я могу привести свой пример. жил я по улице Амангельды 189, ходил в 8 школу, меня регулярно обзывали киздыком, до сих пор не знаю. что это значит, особенно любили так говорить в присутствии старшаков. Безнаказанность . знаете ли. Сегодня был короткий разговор на работе, мои русские друзья были очень недовольны Медведевым.
то что напряженность между Россией и казахстаном нарастает. видно невооруженным взглядом, поэтому я и говорю. что теперь это касается лично меня. А ютуб головного мозга.это диагноз или всё таки завуалированное оскорбление?
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
901
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 22:48
#80
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Цитата:
saba:
Маркс ничего не ответил. как раз таки

Он ответил главное, что для всех здесь рождённых и проживающих, Казахстан такая же Родина!
Цитата:
saba:
не сходится с Вашим мнением автоматически становится фейком и чушью

Моё мнение здесь не причём, просьба ко взрослым (надеюсь) людям, научитесь отделять "зерна от плевел", не сейте смуту в нашем "общем доме"...
Цитата:
saba:
А ютуб головного мозга.это диагноз

Точно не оскорбление, скорей диагноз. Как же всё-таки легко некоторым людям голову заморочить всякой писаниной (да ещё если с видео), что они начинают даже свои детские-дворовые обиды сюда приплетать!? Я тоже мог бы свои какие-то детские обиды транслировать, но зачем...?

[Исправлено: KOS77, 03.08.2022 - 21:58]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1454
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 22:53
#81
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Вот канал Медведева в Телеграмм.
Интересующиеся могут сравнить размер текста, темы текста, стиль, речевые обороты и т.п.
Ну а ботам что-то объяснять бесполезно.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2423
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 23:03
#82
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Цитата:
saba:
А насчет двора. я могу привести свой пример. жил я по улице Амангельды 189, ходил в 8 школу, меня регулярно обзывали киздыком, до сих пор не знаю. что это значит

Господи! (с) Бедненький обиженный мальчик! Но самое интересное, что если так называли, то называли все, и русские, и армяне, и украинцы, и грузины, и чеченцы, и немцы. Однако вы кидаете предъявы только русским почему-то. А ведь это тупо так было принято, давать клички. Если сейчас здесь напишу клички пацанов из нашего двора, то модераторы опять сотрут ни за что мое сообщение. Но я не думаю, что те пацаны с неадекватными кличками затаили злобу и ждут случая поквитаться с какой нибудь нацией за детские обиды. Бред какой-то.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6223
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 23:03
#83
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Цитата:
KOS77:
начинают даже свои детские-дворовые обиды сюда приплетать!? Я тоже мог бы свои какие-то детские обиды транслировать, но зачем...?

----Вспомнил !!! Играли в футбол , я -вратарь , ну и мяч чуть ниже живота . Бил Марат ---что теперь делать ??Я должен кого-то ненавидеть ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6223
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 23:07
#84
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Цитата:
Маркс:
давать клички.

---Верно ! У нас был хачик - однако он был татарин , кличка от фамилии ,
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6223
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 23:12
#85
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Цитата:
KOS77:
жил я по улице Амангельды 189

----Не там ты жил !!! В Наримановке не знали национальностей ,ценились личные качества .
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15390
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 23:23
#86
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Цитата:
serg kost:
Интересующиеся могут сравнить размер текста, темы текста, стиль, речевые обороты и т.п.

Те кто видит в России врага, пользуются эмоциями, а не здравым смыслом. Поэтому бесполезно.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1454
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 23:28
#87
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Район вокзала.
Никогда не было кличек или унижения на национальной почве.
Дрались или по делу, или район на район.
У меня лучший друг был немец. Хотя деревню моей бабушки и мамы каратели сожгли.
Ни мама, ни бабушка, которая с нами жила, мне ни слова против друга не сказали.
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
976
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 23:32
#88
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