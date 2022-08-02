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≡ Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44819
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
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На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6219
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 19:22
#75
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Цитата:
alex_60:

---Пусть двор укажет и года . У нас во дворе - район магазина *Колос* все жили мирно в 60-70 .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3297
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 21:29
#76
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Цитата:
saba:
что будете делать Вы?


То же самое спросил: - а в ответ - ТИШИНА.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6219
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 21:44
#77
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Цитата:
alex_60:
был в первом классе единственным казахом.

----Трое было - Гуля , Гульнара и Адиль . В частном секторе у бабушки - жили по улице подряд - татары , русские ,белорусы , татары , украинцы , русские , казахи , казахи , поляки ,украинцы , русские --- это одна сторона улицы по дворам . И про национальность даже и не думали .
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