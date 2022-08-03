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Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44819
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Отправлено: 03.08.22 - 10:24
Отключение коснется только крупных промышленных предприятий и населения двух поселков в Денисовском районе. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8666
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 10:24
Ну всё через одно место. Один раз за 30 лет по-человечески отключить не могут)
Зато все теперь с плитками и кипятильниками.
Интересно, вернуть же можно в течение 14 дней. Примут возврат?
Зато все теперь с плитками и кипятильниками.
Интересно, вернуть же можно в течение 14 дней. Примут возврат?
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 10:37
Во дают, только вчера родителям газ плиту переделал на баллонный газ,теперь обратно переделывать, хорошо,что хоть не купил ещё одну,а ведь хотел же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2664
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Отправлено: 03.08.22 - 10:51
Цитата:
продавцам плиток надо на 14 дней срочно улетать на Мальдивы. Объемы продаж точно позволят это сделать. И как раз сроки возврата товара пройдут :))
А если серьезно, то вполне возможно что газ в трубе израсходуют раньше, чем ремонт газопровода закончится. Тогда и придется о купленных плитках и электрочайниках вспомнить.
[Исправлено: юля елиссева, 03.08.2022 - 10:59]
yudjin:
Интересно, вернуть же можно в течение 14 дней. Примут возврат?
Интересно, вернуть же можно в течение 14 дней. Примут возврат?
продавцам плиток надо на 14 дней срочно улетать на Мальдивы. Объемы продаж точно позволят это сделать. И как раз сроки возврата товара пройдут :))
А если серьезно, то вполне возможно что газ в трубе израсходуют раньше, чем ремонт газопровода закончится. Тогда и придется о купленных плитках и электрочайниках вспомнить.
[Исправлено: юля елиссева, 03.08.2022 - 10:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2664
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Отправлено: 03.08.22 - 10:53
Цитата:
не торопись, если плиту переделал и баллон купил, пусть пользуются пока сжиженным. Вангую, что или ремонт газопровода затянется или остатки газа в трубе израсходуют раньше чем ремонт закончат.
[Исправлено: юля елиссева, 03.08.2022 - 10:56]
Добринцофф:
олько вчера родителям газ плиту переделал на баллонный газ,теперь обратно переделывать,
олько вчера родителям газ плиту переделал на баллонный газ,теперь обратно переделывать,
не торопись, если плиту переделал и баллон купил, пусть пользуются пока сжиженным. Вангую, что или ремонт газопровода затянется или остатки газа в трубе израсходуют раньше чем ремонт закончат.
[Исправлено: юля елиссева, 03.08.2022 - 10:56]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15389
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 11:03
Цитата:
Опасным делом занимаешься. Газ в баллонах - повышенная опасность. По-хорошему надо баллонную установку ставить на улицу, а от неё трубы в дом заводить.
Добринцофф:
газ плиту переделал на баллонный газ
газ плиту переделал на баллонный газ
Опасным делом занимаешься. Газ в баллонах - повышенная опасность. По-хорошему надо баллонную установку ставить на улицу, а от неё трубы в дом заводить.
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Отправлено: 03.08.22 - 11:15
Цитата:
В любой газ плите предусмотрена возможность работы на сжиженном и природном газе.
Если что то мы 70 лет при СССР и ещё лет 10 при независимом Казахстане пользовались балоным газом,пока природный не провели.
Цитата:
Согласен,но вот допустим при СССР сдавали двухэтажки без природного газа и люди пользовались балоным,кстати и до сих пор пользуются,а как со второго этажа трубопровод протянешь.
Victor Yang:
Опасным делом занимаешься. Газ в баллонах - повышенная опасность.
Опасным делом занимаешься. Газ в баллонах - повышенная опасность.
В любой газ плите предусмотрена возможность работы на сжиженном и природном газе.
Если что то мы 70 лет при СССР и ещё лет 10 при независимом Казахстане пользовались балоным газом,пока природный не провели.
Цитата:
Victor Yang:
По-хорошему надо баллонную установку ставить на улицу, а от неё трубы в дом заводить.
По-хорошему надо баллонную установку ставить на улицу, а от неё трубы в дом заводить.
Согласен,но вот допустим при СССР сдавали двухэтажки без природного газа и люди пользовались балоным,кстати и до сих пор пользуются,а как со второго этажа трубопровод протянешь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16517
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 11:30
Ну тем кто кричал как все плохо, снова утерли нос..
И так второй год подряд..
И так второй год подряд..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.14
- Сообщений:
- 39
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 11:56
Ноу комментс...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2422
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Отправлено: 03.08.22 - 12:31
Продавцы электроплиток и всяких других безгазовых устройств проспонсировали слух об отключении газа.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 202
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Отправлено: 03.08.22 - 13:53
У нас всё через одно место. Кто-нибудь будет отвечать за то что население плитки приобрело и прочие эл.приборы, за ажиотаж со светом, за потраченные нервы всего города или снова на тормозах всё спустят.
Такое ощущение, что народ за быдло считают те кто это всё устроил. Быдло недостойное нормально жить. Его можно пинать как угодно, он всё стерпит.
[Исправлено: ladas, 03.08.2022 - 13:56]
Такое ощущение, что народ за быдло считают те кто это всё устроил. Быдло недостойное нормально жить. Его можно пинать как угодно, он всё стерпит.
[Исправлено: ladas, 03.08.2022 - 13:56]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3297
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 14:47
Цитата:
Действительно, странно всё это: - неужели нельзя было рассчитать - что газом можно пользоватся определённой группе потребителей, что срок ремонта сократиться, или ларчик как всегда открывается просто: - наверное думали не про население, а как СВОРОВАТЬ при ремонте??
ladas:
Кто-нибудь будет отвечать
Кто-нибудь будет отвечать
Действительно, странно всё это: - неужели нельзя было рассчитать - что газом можно пользоватся определённой группе потребителей, что срок ремонта сократиться, или ларчик как всегда открывается просто: - наверное думали не про население, а как СВОРОВАТЬ при ремонте??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3297
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 14:51
Цитата:
Надо думать после так называемого якобы ремонта ( будет он или не будут - одолели сомнения: - может просто рядовая покраска трубы в жёлтый цвет именуемая ремонтом) тариф на газ ПОДНИМЕТСЯ - скажут что затратили очень много средств на этот ВЫДУМАННЫЙ ремонт.
ladas:
пинать как угодно, он всё стерпит.
пинать как угодно, он всё стерпит.
Надо думать после так называемого якобы ремонта ( будет он или не будут - одолели сомнения: - может просто рядовая покраска трубы в жёлтый цвет именуемая ремонтом) тариф на газ ПОДНИМЕТСЯ - скажут что затратили очень много средств на этот ВЫДУМАННЫЙ ремонт.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 894
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 19:42
Цитата:
Считаю, что всё из-за отсутствия специалистов.
yudjin:
Ну всё через одно место. Один раз за 30 лет по-человечески отключить не могут)
Ну всё через одно место. Один раз за 30 лет по-человечески отключить не могут)
Считаю, что всё из-за отсутствия специалистов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 875
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 20:31
Сегодня у ботофермы какой то не везучий день! Чёрная среда! Газ бытовым потребителям не отключают то дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане... кругом одни неудачи!
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