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Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
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Я робот(Пользователи)
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- 44819
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 03.08.22 - 17:20
2.2.5. Несогласованную рекламу в любом из элементов сообщения. Эксклюзивным правом на размещение рекламы на Форуме обладает Отдел корпоративных продаж ТОО «Твой шанс».-----А все фото с магазина , название читается на ценнике --- не есть ли скрытая реклама ??
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:15
Вот еще, случайно сделал интересное фото..
фотообменник
Тут дело не только в сахаре, который лежит уже пару недель по 615, который не могут купить бедные люди, но для варенья покупают на базаре по 850 по 50 кг, как мы это видим выше..
Интересен второй ценник, - Соль в мешках.
Цена по 429 как видим..
Сколько соль стоила до повышений в мешках, неужели по 60 тенге?
Товар в отличии от сахара действительно необходимый.
На сколько подорожало или во сколько?
Неужели более чем на 300 тенге?
Тут дело не только в сахаре, который лежит уже пару недель по 615, который не могут купить бедные люди, но для варенья покупают на базаре по 850 по 50 кг, как мы это видим выше..
Интересен второй ценник, - Соль в мешках.
Цена по 429 как видим..
Сколько соль стоила до повышений в мешках, неужели по 60 тенге?
Товар в отличии от сахара действительно необходимый.
На сколько подорожало или во сколько?
Неужели более чем на 300 тенге?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:18
Мы берем соль не ту, что с ближайшего озера под Аманкарагаем, но вполне съедобную.
Могу ошибиться, но по моему это что то за 500 или 700, 82 грамма.
Сколько же килограмм?
Могу ошибиться, но по моему это что то за 500 или 700, 82 грамма.
Сколько же килограмм?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:19
Вот еще взяли соль с акцией, 950 грамм, то ли 900, то ли 1200 за кило.
Так на сколько подорожала соль?
Если она стала стоить 1000 тенге за кило?
И 429 в мешках?
Так на сколько подорожала соль?
Если она стала стоить 1000 тенге за кило?
И 429 в мешках?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:29
Цитата:
---К... без понтов , беспонтовый к...( надеюсь , что это не оскорбление в Вашу сторону?? и меня не удалят .Шутка юмора !!)) Кстати , соль -там 10 кг
111:
Вот еще взяли соль с акцией, 950 грамм, то ли 900, то ли 1200 за кило.
Вот еще взяли соль с акцией, 950 грамм, то ли 900, то ли 1200 за кило.
---К... без понтов , беспонтовый к...( надеюсь , что это не оскорбление в Вашу сторону?? и меня не удалят .Шутка юмора !!)) Кстати , соль -там 10 кг
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:38
Цитата:
Хех..
Покупка соли уже что, приравнена к покупке шестиколесного Гелика?
Гога:
без понтов , беспонтовый к...(
без понтов , беспонтовый к...(
Хех..
Покупка соли уже что, приравнена к покупке шестиколесного Гелика?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:57
Соль то подорожала на минимум 300-500 процентов.
Сахар подорожал на 50 вроде?
Давайте поговорим о соли..
А перед новым годом о воде, то есть об огурцах..
Сахар подорожал на 50 вроде?
Давайте поговорим о соли..
А перед новым годом о воде, то есть об огурцах..
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 20:09
Цитата:
Чтобы такие как ты не паниковали и не было такого :Цитата:
Когда не знают и не ведают, что сахар стоит в свободной продаже по 572 те же 50 кило..
Гога: все фото с магазина
Чтобы такие как ты не паниковали и не было такого :Цитата:
Маркс:
Сейчас я куплю у Добринцоффа без всяких драк всего 15000/850=17 килограммов
Сейчас я куплю у Добринцоффа без всяких драк всего 15000/850=17 килограммов
Когда не знают и не ведают, что сахар стоит в свободной продаже по 572 те же 50 кило..
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 21:24
Цитата:
111:----429 - 10 кг , сколько была раньше ??
Цена по 429 как видим.. Сколько соль стоила до повышений в мешках, неужели по 60 тенге?
Цена по 429 как видим.. Сколько соль стоила до повышений в мешках, неужели по 60 тенге?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 21:32
Цитата:
---Фейк , где ценник ??
111:
Могу ошибиться, но по моему это что то за 500 или 700, 82 грамма.
Могу ошибиться, но по моему это что то за 500 или 700, 82 грамма.
---Фейк , где ценник ??
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 21:33
Цитата:
----Приснилось ?? Где факты ??
111:
Если она стала стоить 1000 тенге за кило?
Если она стала стоить 1000 тенге за кило?
----Приснилось ?? Где факты ??
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