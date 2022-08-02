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Требую реформы ЛГБТ
Требую реформы ЛГБТ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44819
Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 11:53
Считаю, что лесбиянок нужно исключить, так как основную функцию - рождение и воспитание детей они выполняют. Включить туда дорожников Костанайской области - то, как они строят дороги, вызывает недоумение, каким местом они думают и как используют руки.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2664
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 11:53
Блин, нормальный же был этот Ильяс антиваксер, чего теперь вдруг дорожников поучать начал? Или всё таки чипировался?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2853
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 12:48
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2422
Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 16:56
Цитата:
Не нужно ничего требовать, все идет само собой. Просто сейчас время такое. Дикий капитализм наступает своими граблями на нежные ножки обывателей. Нужно рубить бабло. Кто пытается честно зарабатывать, тот лох. А кто рубит капусту - незаметно для себя становится ЛГБТ-шником. Есть еще всякие пенсионеры, те относятся к первым, но с добавкой "завры".
ЛГБТ-шники - патриоты западного глобализма, поэтому им важно нахапать бабла и свалить, им пофиг местные дороги, пешеходные переходы, уличное освещение, озеленение, облагораживание территорий и электорат. Для них существует только рубка хрустов любыми методами и способами. ЛГБТ-шники постоянно трансформируются в развитии, придумывая все новые модели окучивания населения.
Лохи есть и всегда будут. У кого-то до сих пор не вышибли из головы моральный кодекс. Кто-то из них сделал ошибку и воспитал себе подобных, которые из-за этого теперь не могут рубить бабло и тянут честную лямку, перебиваясь с хлеба на квас. Но лохов становится все меньше и меньше, многие получают приставку "завр" и покидают возделываемые поля. От этого нива ЛГБТ-шников усыхает и не дает должного урожая, заставляя последних генерировать новые подходы и приемы для недопущения снижения финансовых потоков.
Вывод: Признаки принадлежности к ЛГБТ не всегда видны только на парадах, иногда они спрятаны глубоко в головах, как говаривал один из героев книжки Булгакова.
NG.kz:
Требую реформы ЛГБТ
Требую реформы ЛГБТ
Не нужно ничего требовать, все идет само собой. Просто сейчас время такое. Дикий капитализм наступает своими граблями на нежные ножки обывателей. Нужно рубить бабло. Кто пытается честно зарабатывать, тот лох. А кто рубит капусту - незаметно для себя становится ЛГБТ-шником. Есть еще всякие пенсионеры, те относятся к первым, но с добавкой "завры".
ЛГБТ-шники - патриоты западного глобализма, поэтому им важно нахапать бабла и свалить, им пофиг местные дороги, пешеходные переходы, уличное освещение, озеленение, облагораживание территорий и электорат. Для них существует только рубка хрустов любыми методами и способами. ЛГБТ-шники постоянно трансформируются в развитии, придумывая все новые модели окучивания населения.
Лохи есть и всегда будут. У кого-то до сих пор не вышибли из головы моральный кодекс. Кто-то из них сделал ошибку и воспитал себе подобных, которые из-за этого теперь не могут рубить бабло и тянут честную лямку, перебиваясь с хлеба на квас. Но лохов становится все меньше и меньше, многие получают приставку "завр" и покидают возделываемые поля. От этого нива ЛГБТ-шников усыхает и не дает должного урожая, заставляя последних генерировать новые подходы и приемы для недопущения снижения финансовых потоков.
Вывод: Признаки принадлежности к ЛГБТ не всегда видны только на парадах, иногда они спрятаны глубоко в головах, как говаривал один из героев книжки Булгакова.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5439
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 17:32
Ничего не пойму, о чем речь. Строят дорогу одни, а исключать должны лесбиянок, а связь то какая между ними?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2664
Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 17:50
В список ЛГБТ надо обязательно включить антиваксеров! Получится ЛГБТА.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 444
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 19:21
Когда уже в "народных новостях" будут публиковать новости от простых жителей, а не выпады типа "смотрите,чо могу написать"
Смешать ЛэГэБэТэшную тему и дорожников....Если притянуть за уши,то можно и на исковое заявление в суд за клевету или публичные оскорбления нарваться...
Смешать ЛэГэБэТэшную тему и дорожников....Если притянуть за уши,то можно и на исковое заявление в суд за клевету или публичные оскорбления нарваться...
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 898
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 23:01
Цитата:
Ну как-же, "карьеру НГактивиста" он как раз с убитых дорог и начал, благодаря ему не мало ям заделали. Ну а как антиваксера думаю немногие его всерьёз принимают, никого он особо не отговорил от прививок...
Проехав по трассе в направлении Троицка, мягко говоря был поражён "ноу хау" местных дорожников при ремонте дороги, так, что автор честно говоря, ещё очень лестного о них мнения...
Блин, нормальный же был этот Ильяс антиваксер, чего теперь вдруг дорожников поучать начал?
Ну как-же, "карьеру НГактивиста" он как раз с убитых дорог и начал, благодаря ему не мало ям заделали. Ну а как антиваксера думаю немногие его всерьёз принимают, никого он особо не отговорил от прививок...
Проехав по трассе в направлении Троицка, мягко говоря был поражён "ноу хау" местных дорожников при ремонте дороги, так, что автор честно говоря, ещё очень лестного о них мнения...
Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 02.08.22 - 23:36
Ну тут, раз НГ такую статейку пропустили? Нужно думаю и можно всю систему причислить. Исполнители - да рукопопые, но ведь есть и заказчик и контролёр. Вот как назвать тогда тех, кто такую работу принимает? А тех, кто за эту халтуру ещё и баснословные деньги платит? Рыба гниёт с головы (с)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1022
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 03.08.22 - 11:22
Ездил на днях в Члб. И не понял юмора от АБЗ+. Они ободрали полотно очень большие куски,но ни туда ни назад я не видел рабочих на этих участках! Для чего,родные,вы это сделали? Летят камни,пыль и вообще!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 296
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 03.08.22 - 11:37
О, и вы приходите
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15389
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 03.08.22 - 12:00
Цитата:
Эвфемизм это, вместо слова "п...сы"))). Сам я судить их действия не берусь - хорошо бы выслушать вторую сторону
Цитата:
Это по типу того как работники Челябинского трубопрокатного завода пытались подать заявление в суд на ТНТ за Дулина))?
vofkakst:
Смешать ЛэГэБэТэшную тему и дорожников...
Смешать ЛэГэБэТэшную тему и дорожников...
Эвфемизм это, вместо слова "п...сы"))). Сам я судить их действия не берусь - хорошо бы выслушать вторую сторону
Цитата:
vofkakst:
можно и на исковое заявление в суд за клевету или публичные оскорбления нарваться...
можно и на исковое заявление в суд за клевету или публичные оскорбления нарваться...
Это по типу того как работники Челябинского трубопрокатного завода пытались подать заявление в суд на ТНТ за Дулина))?
Re: Требую реформы ЛГБТ
Отправлено: 03.08.22 - 19:46
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