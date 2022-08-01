Отправлено: - 19:29

111:

Вот еще взяли соль с акцией, 950 грамм, то ли 900, то ли 1200 за кило.

Цитата:---К... без понтов , беспонтовый к...( надеюсь , что это не оскорбление в Вашу сторону?? и меня не удалят .Шутка юмора !!)) Кстати , соль -там 10 кг