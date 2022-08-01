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≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44819
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6214
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 03.08.22 - 17:20
#135
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16516
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:15
#136
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Вот еще, случайно сделал интересное фото..

фотообменник

Тут дело не только в сахаре, который лежит уже пару недель по 615, который не могут купить бедные люди, но для варенья покупают на базаре по 850 по 50 кг, как мы это видим выше..
Интересен второй ценник, - Соль в мешках.
Цена по 429 как видим..
Сколько соль стоила до повышений в мешках, неужели по 60 тенге?
Товар в отличии от сахара действительно необходимый.
На сколько подорожало или во сколько?
Неужели более чем на 300 тенге?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16516
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:18
#137
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Мы берем соль не ту, что с ближайшего озера под Аманкарагаем, но вполне съедобную.



Могу ошибиться, но по моему это что то за 500 или 700, 82 грамма.
Сколько же килограмм?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16516
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:19
#138
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Вот еще взяли соль с акцией, 950 грамм, то ли 900, то ли 1200 за кило.



Так на сколько подорожала соль?
Если она стала стоить 1000 тенге за кило?
И 429 в мешках?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6214
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:29
#139
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Цитата:
111:
Вот еще взяли соль с акцией, 950 грамм, то ли 900, то ли 1200 за кило.

---К... без понтов , беспонтовый к...( надеюсь , что это не оскорбление в Вашу сторону?? и меня не удалят .Шутка юмора !!)) Кстати , соль -там 10 кг
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16516
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:38
#140
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Цитата:
Гога:
без понтов , беспонтовый к...(

Хех..
Покупка соли уже что, приравнена к покупке шестиколесного Гелика?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16516
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 19:57
#141
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Соль то подорожала на минимум 300-500 процентов.
Сахар подорожал на 50 вроде?
Давайте поговорим о соли..
А перед новым годом о воде, то есть об огурцах..
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