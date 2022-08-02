Отправлено: - 17:40

saba:

У меня теперь только один вопрос, к большинству на форуме, а активное большинство все таки за СВО, когда( если) Россия будет денацифицировать Казахстан, что будете делать Вы?



111:

В Украине как правило это гауляйтеры, полицаи и что то типа НКВД по доносам сейчас..

В Еленовке кстати да, они работали и никто не погиб по странным стечениям обстоятельств..

Их вид приспосабливается ко всему ради выживания..



Цитата:Цитата:Какая омерзительная рожа!(с) Джентельмены удачи.