Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана. Читать новость
Для меня. это не шок. я уже давно читаю, в комментариях. под разными событиями от россиян. что 150 лет назад казахов , как нации не существовало и что Казахстан искусственно созданное государство. У меня теперь только один вопрос, к большинству на форуме, а активное большинство все таки за СВО, когда( если) Россия будет денацифицировать Казахстан, что будете делать Вы? У нас то выбора нет , мы будем защищать свою Родину и станем для большинства Россиян нациками, которых нужно уничтожить. пока не нанесли ущерб безопасности России.
Каким боком это касается удалённого фейка на канале Медведева? Кто-то пытается разжечь рознь между нациями? А некоторые, не умеющие сложить 2 и 2, ведутся на такую пропаганду. Может, сначала мозги нужно включать? У кого, конечно, есть эти мозги. Остальным что-то объяснять бесполезно...
В Украине как правило это гауляйтеры, полицаи и что то типа НКВД по доносам сейчас.. В Еленовке кстати да, они работали и никто не погиб по странным стечениям обстоятельств.. Их вид приспосабливается ко всему ради выживания..
saba: У меня теперь только один вопрос, к большинству на форуме, а активное большинство все таки за СВО, когда( если) Россия будет денацифицировать Казахстан, что будете делать Вы?
Цитата:
111: В Украине как правило это гауляйтеры, полицаи и что то типа НКВД по доносам сейчас.. В Еленовке кстати да, они работали и никто не погиб по странным стечениям обстоятельств.. Их вид приспосабливается ко всему ради выживания..
А вы почитайте любые комментарии, под любыми новостями о Казахстане, приведу самые распространённые, мы вас 70 лет кормили( у меня у одноклассницы отец на мясокомбинате работал, всю продукцию в Москву отправляли), вы только недавно из юрт вылезли. про черножопых и узкоглазых я вообще молчу. За Кеосаяна и его комментарий по поду Казахстана, было большинство россиян и да. были прямые угрозы от многих по поводу денацификации вашего недоделанного государства. И я считаю, этот пост, вполне в духе нынешнего Медведева, когда он не стесняясь оскорбляет глав других государств, кто то сказал. что он стремительно поглупел. за время отставки. А я считаю, он вполне себе на уме и хочет показать, я не слюнявый интеллигент, я свой возьмите меня обратно в президенты и тогда я покажу им кузькину мать. А самое печальное. ведь эти разговоры вполне себе ходят во властных структурах России, а Медведев просто их озвучил.
Так что, никакой провокации с моей стороны. просто анализ. А что касается Вашего замечания, г-н 111, я могу ошибаться , но по моему в состав ВГА в Херсоне и Запорожье кроме российских военных. вошли представители партии оппозиционная платформа- за жизнь.
saba: У нас то выбора нет , мы будем защищать свою Родину и станем для большинства Россиян нациками
Выбор есть всегда. Или вы полагаете, что начав гнобить "чужаков" с другим разрезом глаз, уничтожать их язык, памятники, культуру, вы не превратитесь в нациков? Тем более, что для всех этих "чужаков" данная территория является такой же Родиной, как и для основной национальности. Но, похоже, что отмашка для нациков уже дана и процесс не остановить.
Ваше дело, не читайте. не реагируйте, я высказываю своё мнение и свой анализ. просто это сейчас касается уже меня лично, Украина всё таки далеко и хорошо сидеть за компьютером и абстрактно говорить какие то вещи. Я напомню, с чего начиналась СВО. с 2014 года каждый день на российском телевидении говорили про Украину, про свои новости говорили меньше, создавали образ врага, а потом раз и все, накипело, больше не можем терпеть. Заметьте, как сейчас говорят про обычных украинских солдат. которые выполняют свой долг перед Родиной. ВС РФ уничтожило 58 мехбригаду ВСУ ,уничтожено столько то неонацистов , Не про полк Азов, а про обычную бригаду ВСУ
----Вспомните Косово - это был прецедент(там даже референдума не было , и Россия предупреждала не открывать ящик Пандоры . ДНР И ЛНР провели референдум и самопровозгласились .Так же как и Косово . Киев не согласился и просто начал гражданскую войну против своего же народа .В Казахстане - другая ситуация .
---Вы ещё скажите что все было только на русском языке А теперь присмотритесь к вывеске на фото , а также - кто покупатели . Кстати , Кустанай - на заднем плане нынешний горакимат . Все мирно жили . А вы сейчас снова будируете эту тему .
Гога: А теперь присмотритесь к вывеске на фото , а также - кто покупатели . Кстати , Кустанай - на заднем плане нынешний горакимат . Все мирно жили
однако форумчанин bgb вспоминал тут на форуме ////я учился и был в первом классе единственным казахом. и во дворе тоже. меня все дразнили узкоглазым. я говорил, что все нации равны, но надо мной все смеялись. я в ответ иногда дрался. и тогда в дело вступали взрослые. сначала они кричали: дай этому казачонку! если я побеждал, то даже вступали со мной в драку. взрослые лупили меня, 6-9 летнего пацана!!! за то, что я не такой, как они, как их дети!!!///
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