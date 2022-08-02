Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...

Отправлено: - 17:42

А вы почитайте любые комментарии, под любыми новостями о Казахстане, приведу самые распространённые, мы вас 70 лет кормили( у меня у одноклассницы отец на мясокомбинате работал, всю продукцию в Москву отправляли), вы только недавно из юрт вылезли. про черножопых и узкоглазых я вообще молчу. За Кеосаяна и его комментарий по поду Казахстана, было большинство россиян и да. были прямые угрозы от многих по поводу денацификации вашего недоделанного государства. И я считаю, этот пост, вполне в духе нынешнего Медведева, когда он не стесняясь оскорбляет глав других государств, кто то сказал. что он стремительно поглупел. за время отставки. А я считаю, он вполне себе на уме и хочет показать, я не слюнявый интеллигент, я свой возьмите меня обратно в президенты и тогда я покажу им кузькину мать. А самое печальное. ведь эти разговоры вполне себе ходят во властных структурах России, а Медведев просто их озвучил.