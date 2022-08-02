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Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
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Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 16:49
Для меня. это не шок. я уже давно читаю, в комментариях. под разными событиями от россиян. что 150 лет назад казахов , как нации не существовало и что Казахстан искусственно созданное государство.
У меня теперь только один вопрос, к большинству на форуме, а активное большинство все таки за СВО, когда( если) Россия будет денацифицировать Казахстан, что будете делать Вы? У нас то выбора нет , мы будем защищать свою Родину и станем для большинства Россиян нациками, которых нужно уничтожить. пока не нанесли ущерб безопасности России.
У меня теперь только один вопрос, к большинству на форуме, а активное большинство все таки за СВО, когда( если) Россия будет денацифицировать Казахстан, что будете делать Вы? У нас то выбора нет , мы будем защищать свою Родину и станем для большинства Россиян нациками, которых нужно уничтожить. пока не нанесли ущерб безопасности России.
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 17:04
Цитата:
----Зачем сами провоцируете ??
saba:
когда( если) Россия будет денацифицировать Казахстан
когда( если) Россия будет денацифицировать Казахстан
----Зачем сами провоцируете ??
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 26.08.21
- Сообщений:
- 1451
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 17:11
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
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- 16511
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 17:18
Цитата:
В Украине как правило это гауляйтеры, полицаи и что то типа НКВД по доносам сейчас..
В Еленовке кстати да, они работали и никто не погиб по странным стечениям обстоятельств..
Их вид приспосабливается ко всему ради выживания..
saba:
что будете делать Вы
что будете делать Вы
В Украине как правило это гауляйтеры, полицаи и что то типа НКВД по доносам сейчас..
В Еленовке кстати да, они работали и никто не погиб по странным стечениям обстоятельств..
Их вид приспосабливается ко всему ради выживания..
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 17:40
Комментарий удален модератором.
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 17:42
А вы почитайте любые комментарии, под любыми новостями о Казахстане, приведу самые распространённые, мы вас 70 лет кормили( у меня у одноклассницы отец на мясокомбинате работал, всю продукцию в Москву отправляли), вы только недавно из юрт вылезли. про черножопых и узкоглазых я вообще молчу. За Кеосаяна и его комментарий по поду Казахстана, было большинство россиян и да. были прямые угрозы от многих по поводу денацификации вашего недоделанного государства. И я считаю, этот пост, вполне в духе нынешнего Медведева, когда он не стесняясь оскорбляет глав других государств, кто то сказал. что он стремительно поглупел. за время отставки. А я считаю, он вполне себе на уме и хочет показать, я не слюнявый интеллигент, я свой возьмите меня обратно в президенты и тогда я покажу им кузькину мать. А самое печальное. ведь эти разговоры вполне себе ходят во властных структурах России, а Медведев просто их озвучил.
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 17:46
Так что, никакой провокации с моей стороны. просто анализ. А что касается Вашего замечания, г-н 111, я могу ошибаться , но по моему в состав ВГА в Херсоне и Запорожье кроме российских военных. вошли представители партии оппозиционная платформа- за жизнь.
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 17:48
Комментарий удален модератором.
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 17:54
Комментарий удален модератором.
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 17:58
Цитата:
----Вы этого хотите ---25 минут назад, источник: © РИА Новости Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, заявил мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.«Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован», — сказал он в эфире телеканала LTV. Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.
saba:
----Вы этого хотите ---25 минут назад, источник: © РИА Новости Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, заявил мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.«Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован», — сказал он в эфире телеканала LTV. Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 18:01
Ваше дело, не читайте. не реагируйте, я высказываю своё мнение и свой анализ. просто это сейчас касается уже меня лично, Украина всё таки далеко и хорошо сидеть за компьютером и абстрактно говорить какие то вещи. Я напомню, с чего начиналась СВО. с 2014 года каждый день на российском телевидении говорили про Украину, про свои новости говорили меньше, создавали образ врага, а потом раз и все, накипело, больше не можем терпеть. Заметьте, как сейчас говорят про обычных украинских солдат. которые выполняют свой долг перед Родиной. ВС РФ уничтожило 58 мехбригаду ВСУ ,уничтожено столько то неонацистов , Не про полк Азов, а про обычную бригаду ВСУ
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