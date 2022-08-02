Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"

Отправлено: - 16:06

Казахстан на фоне военной операции России на Украине выделил дополнительно почти 1 млрд долларов на оборону. Также республика решила расширить сотрудничество с Китаем и НАТО из-за опасений, что она станет следующей геополитической целью Москвы.



Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на казахстанских чиновников. В этом году Казахстан увеличил оборонный бюджет дополнительно на 441 млрд тенге, или на 918 млн долларов. Теперь он составляет более 2,6 млрд долларов – в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.



Дополнительные средства будут направлены на укрепление оборонных резервов. По словам источников, Казахстан извлек урок из ситуации с Украиной, и считает необходимым реформировать армию, чтобы она была подготовлена к «гибридной войне» с боевыми действиями, кибератаками и дезинформацией.



«Одно дело, когда у них (России) есть Украина, Восточная Европа и множество других, чтобы нападать. А представьте, если бы Украины не было? Тогда мы были бы следующими?» – говорит казахстанский чиновник.



В этой связи президент Касым Жомарт-Токаев ищет союзников. В апреле министр обороны КНР Вей Фэнхэ приехал в республику и заключил соглашение об укреплении военного сотрудничества Казахстана и Китая. В мае Токаев прибыл в Анкару, где подписал соглашение о производстве турецких беспилотников. «Байрактары» будут выпускаться на совместном предприятии в Казахстане.



Именно после получения поддержки со стороны Китая и Турции Токаев в июне на Петербургском экономическом форуме заявил о непризнании ДНР и ЛНР. В ответ Россия приостановила экспорт казахстанской нефти через порт Новороссийска. На это Казахстан пригрозил заблокировать параллельный импорт через свои таможенные посты. Ситуация разрешилась возобновлением экспорта нефти.