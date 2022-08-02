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Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 44818
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
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Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:22
Цитата:
Прочитал сейчас только..
Писал он в здравом уме и доброй памяти..
serg kost:
Медведева не читал, но осуждаешь
Медведева не читал, но осуждаешь
Прочитал сейчас только..
Писал он в здравом уме и доброй памяти..
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:22
[Исправлено: Гога, 03.08.2022 - 12:26]
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:26
Цитата:
Пока США не поставит нам ракеты типа Хеллфайр, что уничтожили точечно Аз Завахири, нам на победу расчитывать нечего..
Хаймарсы они вроде как уже не выпускают.
Там остатки только.
Ну надо вооружаться конечно, вступать в Нато и тд..
ACROS:
не нападёт Россия на Казахстан, даже если и нападёт: -
не нападёт Россия на Казахстан, даже если и нападёт: -
Пока США не поставит нам ракеты типа Хеллфайр, что уничтожили точечно Аз Завахири, нам на победу расчитывать нечего..
Хаймарсы они вроде как уже не выпускают.
Там остатки только.
Ну надо вооружаться конечно, вступать в Нато и тд..
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 15:32
О, в статье оказывается есть скриншоты или как их там..
Я то думал что он просто ляпнул, а ведь как расписал то..
Тут его команда не один день старалась..
Я то думал что он просто ляпнул, а ведь как расписал то..
Тут его команда не один день старалась..
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:34
Цитата:
Это теги.
Они не подпадают ни под че..
Гога:
Это что ???--
Это что ???--
Это теги.
Они не подпадают ни под че..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1450
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:49
Цитата:
А обсуждал не читая.
Прочитал только фейк. Собственно, самого Медведева не читал.
И всё равно будешь тут простыни писать...
111:
Прочитал сейчас только..
Прочитал сейчас только..
А обсуждал не читая.
Прочитал только фейк. Собственно, самого Медведева не читал.
И всё равно будешь тут простыни писать...
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:54
Началось все с того, что Путин усомнился что у нас есть государство еще в далеком недалеком Селигере 2014..
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 16:01
Цитата:
---Ну и что ??Дальше на пять страниц ??
111:
усомнился
усомнился
---Ну и что ??Дальше на пять страниц ??
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 16:02
Цитата:
Тебе на сколько надо?
Гога:
Дальше на пять страниц ??
Дальше на пять страниц ??
Тебе на сколько надо?
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 16:06
Казахстан на фоне военной операции России на Украине выделил дополнительно почти 1 млрд долларов на оборону. Также республика решила расширить сотрудничество с Китаем и НАТО из-за опасений, что она станет следующей геополитической целью Москвы.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на казахстанских чиновников. В этом году Казахстан увеличил оборонный бюджет дополнительно на 441 млрд тенге, или на 918 млн долларов. Теперь он составляет более 2,6 млрд долларов – в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.
Дополнительные средства будут направлены на укрепление оборонных резервов. По словам источников, Казахстан извлек урок из ситуации с Украиной, и считает необходимым реформировать армию, чтобы она была подготовлена к «гибридной войне» с боевыми действиями, кибератаками и дезинформацией.
«Одно дело, когда у них (России) есть Украина, Восточная Европа и множество других, чтобы нападать. А представьте, если бы Украины не было? Тогда мы были бы следующими?» – говорит казахстанский чиновник.
В этой связи президент Касым Жомарт-Токаев ищет союзников. В апреле министр обороны КНР Вей Фэнхэ приехал в республику и заключил соглашение об укреплении военного сотрудничества Казахстана и Китая. В мае Токаев прибыл в Анкару, где подписал соглашение о производстве турецких беспилотников. «Байрактары» будут выпускаться на совместном предприятии в Казахстане.
Именно после получения поддержки со стороны Китая и Турции Токаев в июне на Петербургском экономическом форуме заявил о непризнании ДНР и ЛНР. В ответ Россия приостановила экспорт казахстанской нефти через порт Новороссийска. На это Казахстан пригрозил заблокировать параллельный импорт через свои таможенные посты. Ситуация разрешилась возобновлением экспорта нефти.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на казахстанских чиновников. В этом году Казахстан увеличил оборонный бюджет дополнительно на 441 млрд тенге, или на 918 млн долларов. Теперь он составляет более 2,6 млрд долларов – в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.
Дополнительные средства будут направлены на укрепление оборонных резервов. По словам источников, Казахстан извлек урок из ситуации с Украиной, и считает необходимым реформировать армию, чтобы она была подготовлена к «гибридной войне» с боевыми действиями, кибератаками и дезинформацией.
«Одно дело, когда у них (России) есть Украина, Восточная Европа и множество других, чтобы нападать. А представьте, если бы Украины не было? Тогда мы были бы следующими?» – говорит казахстанский чиновник.
В этой связи президент Касым Жомарт-Токаев ищет союзников. В апреле министр обороны КНР Вей Фэнхэ приехал в республику и заключил соглашение об укреплении военного сотрудничества Казахстана и Китая. В мае Токаев прибыл в Анкару, где подписал соглашение о производстве турецких беспилотников. «Байрактары» будут выпускаться на совместном предприятии в Казахстане.
Именно после получения поддержки со стороны Китая и Турции Токаев в июне на Петербургском экономическом форуме заявил о непризнании ДНР и ЛНР. В ответ Россия приостановила экспорт казахстанской нефти через порт Новороссийска. На это Казахстан пригрозил заблокировать параллельный импорт через свои таможенные посты. Ситуация разрешилась возобновлением экспорта нефти.
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