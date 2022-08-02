Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"

Отправлено: - 15:00

Sergey Duvanov:

Что там такого, о чем они с Путиным, Шойгу и депутатами Думы не давали повода предполпагать раньше? Все, чем они занимаются в последние 15 лет, добросовестно описано в этом тексте.

Просто убрали всю дипломатию и назвали вещи своими именами. Прозвучало то, что должно прозвучать. Прямым текстом! Мол, чего стесняться. Вы там все никто и звать вас никак, а потому мы вернем вас в наше имперское стойло. Разве кто-то сомневался, что в Кремле этого хотят?

Имперское давно уже перло изо всех щелей. И не только в Кремле. Реваншистские настроения были не менее чем у 70% россияш, у доброй половины русских в странах бывшего Советского Союза и у очень многих проживающих на Западе. Имя им легион. Все они рукоплещут Путину в его попытках восстановить былое российское величие? Не понимая, что поддержка имперских амбиций Кремля это поддержка фашизма в России.

А это, как учит история, хорошим не кончается.