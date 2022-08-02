Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана. Читать новость
"Петропавловский городской суд Северо-Казахстанской области приговорил супружескую пару к пяти годам колонии за высказывания в чате о присоединении Северного Казахстана к России. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу суда. Их признали виновными в пропаганде нарушения унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, совершенной группой лиц с использованием интернета (часть 2 статьи 180 УК Казахстана). Супруги вину не признали. По версии следствия, супруги публиковали в соцсетях «социально-опасные высказывания» о присоединении Северо-Казахстанской области к России."
Считаю кто поддерживает войну на Украине и посты Медведева, нам нужно лишать таких товарищей гражданства или сажать на 10 лет за дискредитацию народа Казахстана..
андрей 117: Медведеву,но такую чушь писать,ещё и в контакте он бы не стал.бред и провокация.
ВК полностью принадлежит ФСБшникам. Тем более страничка Медведева тщательно охраняется. Тут само собой, что сам проверил, готов ли Казахстан защищаться. Если не готов, жди от расчленителей всего что угодно..
Sergey Duvanov: Что там такого, о чем они с Путиным, Шойгу и депутатами Думы не давали повода предполпагать раньше? Все, чем они занимаются в последние 15 лет, добросовестно описано в этом тексте. Просто убрали всю дипломатию и назвали вещи своими именами. Прозвучало то, что должно прозвучать. Прямым текстом! Мол, чего стесняться. Вы там все никто и звать вас никак, а потому мы вернем вас в наше имперское стойло. Разве кто-то сомневался, что в Кремле этого хотят? Имперское давно уже перло изо всех щелей. И не только в Кремле. Реваншистские настроения были не менее чем у 70% россияш, у доброй половины русских в странах бывшего Советского Союза и у очень многих проживающих на Западе. Имя им легион. Все они рукоплещут Путину в его попытках восстановить былое российское величие? Не понимая, что поддержка имперских амбиций Кремля это поддержка фашизма в России. А это, как учит история, хорошим не кончается.
Астана. 2 августа. КазТАГ – Экс-президент России – заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Казахстана в геноциде русских и заявил о воссоздании СССР, передает корреспондент агентства.
«Еще один пример истории, начало XVII века русские основали первые поселения на диких землях Северного Казахстана. На протяжении трех веков продолжался процесс колонизации русскими этой территории, особыми толчками которой послужили открытие Сибирской железной дороги и Столыпинская аграрная реформа. До развала Советского союза 62,5% населения Северного Казахстана составляли славяне. Казахстан – искусственное государство, бывшие русские территории, например, город Гурьев, Семипалатинск, даже Алма-Ата, до 1924 года она называлась город Верный. В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать, как геноцид русских. И мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет», - утверждает Медведев.
«Ни у кого не должно остаться сомнений, что роковая ошибка, произошедшая в начале девяностых, будет исправлена, никаких парадов суверенитетов никогда не будет и все народы, населявшие когда-то большой и могучий Советский союз, снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании», - написал Медведев на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
И для этого, по его утверждению, российские власти не пожалеют «ни сил, ни средств».
«И мы уже начали двигаться по этому пути. После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов, проповедовавших придуманное ими украинство, Русь вновь станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государства. После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом, мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются. Все земли, отобранные у нас, были политы кровью наших предков, завоеваны в многочисленных сражениях на протяжении веков. И никому их уступать не собираемся», - добавил экс-президент РФ.
Например, утверждает он, «до присоединения Грузии ее вообще не существовало».
«В 1801 году территория нынешней Грузии состояла из пяти суверенных политических образований: Картли и Кахетия со столицей в Тифлисе, Имеретия со столицей в Кутаиси, два княжества Мегрелия и Кахетия со столицей на Черноморском побережье, княжество Сванетия в горных районах. То есть Грузия была создана в нынешних границах только в рамках Российской Империи. Грузия тянулась к России, потому что она понимала: та была ее единственным союзником в довольно враждебном окружении мусульманских государств», - написал замглавы совбеза России.
И сейчас, по его утверждению, «повторяется та же история, Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшаяся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией».
Отметим, что пост на момент подготовки данного материала уже удален, однако многие известные российские журналисты и общественники уже успели сохранить скриншоты. О каком-либо взломе страницы Медведева не сообщается, страница, на которой был опубликован пост, является официально верифицированной.
Что вы так распереживались: - не нападёт Россия на Казахстан, даже если и нападёт: - будем защищаться , мы же не хуже нищих украинцев, мы же внуки Чингизхана и прочих батыров, ни пяди родной земли, вы же тоже будете защищать СВОЙ родной Казахстан с оружием в руках, все же НВП проходили и 20 граммов масла в армии кушали???
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