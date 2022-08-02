Прогноз на 5 дней
ясно+27°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 32% влажность
  • СВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
 
 
Страница 3 из 4«1234»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44818
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
Читать новость

Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
87
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 14:19
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Две карты Медведев нарисовал, одна из них..

Как я понимаю, это очередной фейк от Медведева. Пруфы показали журналисты Дождя:


Тайминг с картами: 7:15 - 8:35
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1450
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 14:45
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фейкомёты раскрывают правду о фейках?
Может и есть те, кто "Дождю" верит...

[Исправлено: Тимур Гафуров, 03.08.2022 - 15:24]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16504
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 14:48
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
журналисты Дождя:

Хоть Дождь появился, с его сарказмом..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16504
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 14:50
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..

"Петропавловский городской суд Северо-Казахстанской области приговорил супружескую пару к пяти годам колонии за высказывания в чате о присоединении Северного Казахстана к России. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу суда.
Их признали виновными в пропаганде нарушения унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, совершенной группой лиц с использованием интернета (часть 2 статьи 180 УК Казахстана). Супруги вину не признали.
По версии следствия, супруги публиковали в соцсетях «социально-опасные высказывания» о присоединении Северо-Казахстанской области к России."

Считаю кто поддерживает войну на Украине и посты Медведева, нам нужно лишать таких товарищей гражданства или сажать на 10 лет за дискредитацию народа Казахстана..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16504
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 14:53
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
Медведеву,но такую чушь писать,ещё и в контакте он бы не стал.бред и провокация.

ВК полностью принадлежит ФСБшникам.
Тем более страничка Медведева тщательно охраняется.
Тут само собой, что сам проверил, готов ли Казахстан защищаться.
Если не готов, жди от расчленителей всего что угодно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16504
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 14:55
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Иногда. Самое обсуждаемое в сети. А ты, похоже, его совсем не читал.

Я и нашу власть не читаю.
Смысл?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16504
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:00
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Sergey Duvanov:
Что там такого, о чем они с Путиным, Шойгу и депутатами Думы не давали повода предполпагать раньше? Все, чем они занимаются в последние 15 лет, добросовестно описано в этом тексте.
Просто убрали всю дипломатию и назвали вещи своими именами. Прозвучало то, что должно прозвучать. Прямым текстом! Мол, чего стесняться. Вы там все никто и звать вас никак, а потому мы вернем вас в наше имперское стойло. Разве кто-то сомневался, что в Кремле этого хотят?
Имперское давно уже перло изо всех щелей. И не только в Кремле. Реваншистские настроения были не менее чем у 70% россияш, у доброй половины русских в странах бывшего Советского Союза и у очень многих проживающих на Западе. Имя им легион. Все они рукоплещут Путину в его попытках восстановить былое российское величие? Не понимая, что поддержка имперских амбиций Кремля это поддержка фашизма в России.
А это, как учит история, хорошим не кончается.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16504
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:05
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..

Астана. 2 августа. КазТАГ – Экс-президент России – заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил власти Казахстана в геноциде русских и заявил о воссоздании СССР, передает корреспондент агентства.

«Еще один пример истории, начало XVII века русские основали первые поселения на диких землях Северного Казахстана. На протяжении трех веков продолжался процесс колонизации русскими этой территории, особыми толчками которой послужили открытие Сибирской железной дороги и Столыпинская аграрная реформа. До развала Советского союза 62,5% населения Северного Казахстана составляли славяне. Казахстан – искусственное государство, бывшие русские территории, например, город Гурьев, Семипалатинск, даже Алма-Ата, до 1924 года она называлась город Верный.
В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать, как геноцид русских. И мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет», - утверждает Медведев.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16504
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:07
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Ни у кого не должно остаться сомнений, что роковая ошибка, произошедшая в начале девяностых, будет исправлена, никаких парадов суверенитетов никогда не будет и все народы, населявшие когда-то большой и могучий Советский союз, снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании», - написал Медведев на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

И для этого, по его утверждению, российские власти не пожалеют «ни сил, ни средств».

«И мы уже начали двигаться по этому пути. После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов, проповедовавших придуманное ими украинство, Русь вновь станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государства. После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом, мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются. Все земли, отобранные у нас, были политы кровью наших предков, завоеваны в многочисленных сражениях на протяжении веков. И никому их уступать не собираемся», - добавил экс-президент РФ.

Например, утверждает он, «до присоединения Грузии ее вообще не существовало».
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16504
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:08
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«В 1801 году территория нынешней Грузии состояла из пяти суверенных политических образований: Картли и Кахетия со столицей в Тифлисе, Имеретия со столицей в Кутаиси, два княжества Мегрелия и Кахетия со столицей на Черноморском побережье, княжество Сванетия в горных районах. То есть Грузия была создана в нынешних границах только в рамках Российской Империи. Грузия тянулась к России, потому что она понимала: та была ее единственным союзником в довольно враждебном окружении мусульманских государств», - написал замглавы совбеза России.

И сейчас, по его утверждению, «повторяется та же история, Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшаяся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией».
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16504
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:08
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, пьяный бы такое не написал..
Писать надо было еще долго..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16504
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:10
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отметим, что пост на момент подготовки данного материала уже удален, однако многие известные российские журналисты и общественники уже успели сохранить скриншоты. О каком-либо взломе страницы Медведева не сообщается, страница, на которой был опубликован пост, является официально верифицированной.

КазахстанРоссияСССРДмитрий Медведев

[Исправлено: Iney, 03.08.2022 - 15:33]
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1450
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:14
#42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Тебе платят за посты в интернете?
И доплачивают за количество слов?
Медведева не читал, но осуждаешь?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3296
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:15
#43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Цитата:
Артем Марусич:

Цитата:
yudjin:


Что вы так распереживались: - не нападёт Россия на Казахстан, даже если и нападёт: - будем защищаться , мы же не хуже нищих украинцев, мы же внуки Чингизхана и прочих батыров, ни пяди родной земли, вы же тоже будете защищать СВОЙ родной Казахстан с оружием в руках, все же НВП проходили и 20 граммов масла в армии кушали???

[Исправлено: ACROS, 03.08.2022 - 15:18]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6205
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 15:20
#44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

-----Это что ???----Или не подпадает --****2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.***

[Исправлено: Iney, 03.08.2022 - 15:34]
Профайл
Страница 3 из 4«1234»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Iney, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS