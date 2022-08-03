Отправлено: - 11:15

Victor Yang:

Опасным делом занимаешься. Газ в баллонах - повышенная опасность.

Victor Yang:

По-хорошему надо баллонную установку ставить на улицу, а от неё трубы в дом заводить.

Цитата:В любой газ плите предусмотрена возможность работы на сжиженном и природном газе.Если что то мы 70 лет при СССР и ещё лет 10 при независимом Казахстане пользовались балоным газом,пока природный не провели.Цитата:Согласен,но вот допустим при СССР сдавали двухэтажки без природного газа и люди пользовались балоным,кстати и до сих пор пользуются,а как со второго этажа трубопровод протянешь.