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Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44817
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 16:31
На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием". Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16487
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 21:53
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 22:44
Цитата:
====Откуда такие познания ??
юля елиссева:
запойный алкаш Медведев настрочил пост,
запойный алкаш Медведев настрочил пост,
====Откуда такие познания ??
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 22:51
Цитата:
---Я причитал до исправления коммента . Крайне некрасиво так выражаться .
Артем Марусич:
---Я причитал до исправления коммента . Крайне некрасиво так выражаться .
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25209
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 23:04
Цитата:
Насчёт грузинского пива - доглвариваются...
111:
Вот и встреча..
Вот и встреча..
Насчёт грузинского пива - доглвариваются...
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 898
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 02.08.22 - 23:14
Цитата:
Вот жеж людям делать не....чего, не вылезают из соц сетей Медведева, за 10 минут такую тему для обсуждения нашли. Не написали бы в НГ (и других СМИ) интересно многие бы реально подхватили тему?))
пост, провисел минут десять, потом пропал", - написала она.
Вот жеж людям делать не....чего, не вылезают из соц сетей Медведева, за 10 минут такую тему для обсуждения нашли. Не написали бы в НГ (и других СМИ) интересно многие бы реально подхватили тему?))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17182
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 23:34
Цитата:
Дык там подписчики - представители СМИ. Работа у них такая - сидеть в соцсетях, мониторить все более менее заметные аккаунты
KOS77:
Вот жеж людям делать не....чего, не вылезают из соц сетей Медведева
Вот жеж людям делать не....чего, не вылезают из соц сетей Медведева
Дык там подписчики - представители СМИ. Работа у них такая - сидеть в соцсетях, мониторить все более менее заметные аккаунты
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 510
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 02.08.22 - 23:42
Да уж, соц. сети сегодня рулят. Я лично понимаю и понимал, что говорят политики. Стараюсь во всяком случае. И прекрасно понимаю, что Медведев имел в виду, говоря - денег нет но вы держитесь. Но то как соц. сети это раскрутили - стоило ему премьер-министра. Грустно, когда группа идиотов пытается, а у нах это даже иногда получается, управлять толпой.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 203
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 02:05
Как бы тут не относились к Медведеву,но такую чушь писать,ещё и в контакте он бы не стал.бред и провокация.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15389
Re: Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о...
Отправлено: 03.08.22 - 11:00
Цитата:
Это выдача желаемого за действительное, подкрепляемая стереотипами и украинскими СМИ и соц.сетями. Ну или влажные мечты - как же была лояльна Россия во времена правления реального алкаша!
Цитата:
Так в том-то и дело что эти слова в одной фразе НЕ произносились.
Гога:
Откуда такие познания ??
Откуда такие познания ??
Это выдача желаемого за действительное, подкрепляемая стереотипами и украинскими СМИ и соц.сетями. Ну или влажные мечты - как же была лояльна Россия во времена правления реального алкаша!
Цитата:
Эл-починно:
говоря - денег нет но вы держитесь.
говоря - денег нет но вы держитесь.
Так в том-то и дело что эти слова в одной фразе НЕ произносились.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1022
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 11:02
Говорят прибухивает не слабо Димончик.. Вот по бухаре и ляпнул. Ну понимаем,отодвинули парнишку на задворки истории.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1447
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 11:59
Ещё раз. Он так раньше не писал.
У Медведева короткие тексты с нешаблонными мыслями.
А здесь портянка с фразами из методичек.
А насчёт защиты аккаунта... Взламывают и ЦРУ, и Белый Дом, и прочее защищённое круче, чем Вконтакте.
У Медведева короткие тексты с нешаблонными мыслями.
А здесь портянка с фразами из методичек.
А насчёт защиты аккаунта... Взламывают и ЦРУ, и Белый Дом, и прочее защищённое круче, чем Вконтакте.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 472
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 12:01
А ещё говорят, в Москве кур доят...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16487
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 13:20
Цитата:
Ты че, постоянно его читаешь?
serg kost:
Медведева короткие тексты с нешаблонными мыслями. А здесь портянка с фразами из методичек.
Медведева короткие тексты с нешаблонными мыслями. А здесь портянка с фразами из методичек.
Ты че, постоянно его читаешь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2417
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 13:52
Цитата:
А чертиков на нем не видели?
Сабыр:
Говорят прибухивает не слабо Димончик..
Говорят прибухивает не слабо Димончик..
А чертиков на нем не видели?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1447
Пост про Казахстан: помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "ВКонтакте"
Отправлено: 03.08.22 - 14:04
Цитата:
Иногда. Самое обсуждаемое в сети.
А ты, похоже, его совсем не читал.
111:
Ты че, постоянно его читаешь?
Ты че, постоянно его читаешь?
Иногда. Самое обсуждаемое в сети.
А ты, похоже, его совсем не читал.
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