Re: ЦОНы временно не будут принимать граждан в Казахстане

Отправлено: - 13:18

Я в цон захожу 2 раза в год от силы, каждый раз приходится стоять на ресепшене, потому что у них "программа зависла". Оно и раньше работало из под палки, а теперь вообще накрылось медным тазом.

Интересно, как создали ютуб или гугл, где нагрузка куда больше, а работает все 24/7 как часы.

Платите программистам хорошо, и будет хорошо работать.