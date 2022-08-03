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≡ ЦОНы временно не будут принимать граждан в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44817
ЦОНы временно не будут принимать граждан в Казахстане
Отправлено: 03.08.22 - 13:18
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Связано это со сбоем в серверном центре АО «НИТ». Из-за этого информационные системы, которые используют в отделениях, работают некорректно. О восстановлении работоспособности сообщат дополнительно.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
158
Re: ЦОНы временно не будут принимать граждан в Казахстане
Отправлено: 03.08.22 - 13:18
#1
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Я в цон захожу 2 раза в год от силы, каждый раз приходится стоять на ресепшене, потому что у них "программа зависла". Оно и раньше работало из под палки, а теперь вообще накрылось медным тазом.
Интересно, как создали ютуб или гугл, где нагрузка куда больше, а работает все 24/7 как часы.
Платите программистам хорошо, и будет хорошо работать.
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