Отправлено: - 03:11

111:

Но это не значит, что его не было.

111:

А по 850 его было завались хоть тоннами бери.

Цитата:Цитата:Понимаешь для очень большой части населения,ценник 850 означает то же самое, что его нет,потому что они не могут себе позволить купит его по такой цене.Поэтому эти люди ждут вожделенную тележку с сахаром по графику и расталкивая таких же как и они пытаются уравать свой кусочек счастья.Я рад за тебя , что для тебя нет дефицита и нет драк,а я вижу эту ситуацию по другому,дефицит сахара в стране по доступной цене есть,битвы за сахар были во многих городах и супермаркетах о чем свидетельствуют многочисленные фото и видеорепортажи очевидцев.Кроме этого официальные лица Казахстана признали эту проблему,так же как и признали то что проблема возникла из-за запрета России на вывоз сахара.А ты можешь и дальше отрицать очевидное.Дальнейшую дисскусию на эту тему считаю нецелесообразной.