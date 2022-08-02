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≡ «Чтобы о нас не было стереотипов» - День ВДВ отметили марш-броском в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44817
«Чтобы о нас не было стереотипов» - День ВДВ отметили марш-броском в Костанае
Отправлено: 02.08.22 - 15:47
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Участники сделали марш-бросок от набережной до парка Победы. По словам организаторов, цель - чтобы у людей не было стереотипа, что в свой праздник "десантники умеют только пить, дебоширить и купаться в фонтанах".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2664
Re: «Чтобы о нас не было стереотипов» - День ВДВ отметили...
Отправлено: 02.08.22 - 15:47
#1
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Сначала пробег, а потом уже купание в фонтанах и битие бутылок об башку :))
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1022
Re: «Чтобы о нас не было стереотипов» - День ВДВ отметили...
Отправлено: 03.08.22 - 11:14
#2
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У меня знакомый наш казахстанский десантник ни разу даже парашюта не видел ;-) Думаю,советская дисантура ВДВ разительно отличается от нашей ДШБ :lol:
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1446
«Чтобы о нас не было стереотипов» - День ВДВ отметили марш-броском в Костанае
Отправлено: 03.08.22 - 12:08
#3
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Мой знакомый парнишка отслужил в Астане. Говорит, повезло один раз прыгнуть. Кому-то и не получилось: постоянные ветра дули.
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