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«Чтобы о нас не было стереотипов» - День ВДВ отметили марш-броском в Костанае
«Чтобы о нас не было стереотипов» - День ВДВ отметили марш-броском в Костанае
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