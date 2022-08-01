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≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44817
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8823
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:11
#120
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Цитата:
111:
Но это не значит, что его не было.

Цитата:
111:
А по 850 его было завались хоть тоннами бери.

Понимаешь для очень большой части населения,ценник 850 означает то же самое, что его нет,потому что они не могут себе позволить купит его по такой цене.
Поэтому эти люди ждут вожделенную тележку с сахаром по графику и расталкивая таких же как и они пытаются уравать свой кусочек счастья.
Я рад за тебя , что для тебя нет дефицита и нет драк,а я вижу эту ситуацию по другому,дефицит сахара в стране по доступной цене есть,битвы за сахар были во многих городах и супермаркетах о чем свидетельствуют многочисленные фото и видеорепортажи очевидцев.
Кроме этого официальные лица Казахстана признали эту проблему,так же как и признали то что проблема возникла из-за запрета России на вывоз сахара.
А ты можешь и дальше отрицать очевидное.
Дальнейшую дисскусию на эту тему считаю нецелесообразной.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6201
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:18
#121
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Цитата:
111:
Почему этот вопрос ко мне?

----Комменты --68,69,70,87 ---кто автор этих фото ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16487
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:27
#122
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Ну и чтоб было понятно, что такое Драка..


Дра́ка — столкновение двух или более людей без оружия[1], либо с применением холодного оружия (ножи, топоры), или предметов, используемых в качестве оружия (камни, куски арматуры, заточки, обрезки труб, кастеты и т. п.), с причинением побоев и (или) вреда здоровью различной степени тяжести.

Далее

"С точки зрения права драка представляет собой противоправное поведение, оценивается как административное правонарушение (хулиганство) или как преступление различной степени тяжести в зависимости от последствий (побои, причинение вреда здоровью небольшой, средней тяжести, тяжкого вреда, "

И вот кого спрашивается или кому вменили хотя бы административку за сахар?
Вообще если были драки, то наверно обязаны?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6201
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:39
#123
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Цитата:
111:

----Где ответ ?? Кто автор фото ??? 68,69,70,87
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3293
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 03.08.22 - 07:35
#124
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Цитата:
111:
что такое Драка..


Как далеко у вас зашло, с лавочником - какая разница - были драки или не были - дешевого сахара, к которому привык карапаим народ - уже НЕТУ , и НЕ БУДЕТ в будущем.

Судя по пресс-конференции двух этих министров ( которые не пьют чай с сахаром, а пьют с мёдом - как будто все дело в том кто и как употребляет сахар) - и сахара с СОЦИАЛЬНОЙ ценой тоже скоро НЕ БУДЕТ.
Этим правительство расписалось в свей НЕКОМПЕТЕНЦИИ, в НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ: - нету в правительстве АНАЛИТИКИ: - началась ВОЙНА, Россию прикроют санкциями - значит будут в будущем проблемы с логистикой и транспортировкой:_ ведь мы на 90% зависим от импорта и логистики с Россией, как бы не кричали нацики разных мастей о самостийности и выхода с ЕврЭС и ТС - это не решиться не за год и даже за пять лет.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2417
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 09:50
#125
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Цитата:
111:
Дра́ка — столкновение двух или более людей без оружия[1], либо с применением холодного оружия (ножи, топоры), или предметов, используемых в качестве оружия (камни, куски арматуры, заточки, обрезки труб, кастеты и т. п.), с причинением побоев и (или) вреда здоровью различной степени тяжести.

Ради справедливости:
Драка - перен. разг. Бурно протекающее столкновение мнений, суждений;

Получается, что даже в этой теме происходит драка между пользователями из-за сахара, поэтому г-н Добринцофф прав. Тем более, что он специалист в вопросах торговли.

Вторая же сторона имеет имеет репутацию, подмоченную тиснутыми мешками отрубей, поэтому и происхождение сфотографированных мешков с сахаром должно подвергаться критическому осмыслению.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16487
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 11:27
#126
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Цитата:
Добринцофф:
Понимаешь для очень большой части населения,ценник 850 означает то же самое, что его нет,потому что они не могут себе позволить купит его по такой цене.

Малину по 2500 значит берут, а вот сахар по 615 нет денег..
Конечно, тут и обсуждать нечего..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15389
Re: Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля...
Отправлено: 03.08.22 - 12:03
#127
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Цитата:
ТаРо:
На рубли нет никакого спроса.

Даже если бы и был - курс рубля к тенге формируется не напрямую, а через стоимость доллара.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1446
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 12:06
#128
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Малину берут покушать сразу в свежем виде. По литру за один раз. Отдельные покупатели. Больше для детей.
А варенье из малины не варят. Потому что сахар дорогой.
В общем, малину и другую ягоду почти не брали в этом году из-за дорогого сахара.
И при том, что урожай малины из-за майских заморозков в этом году слабый, малина у дачников почти не продаётся.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2417
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 12:18
#129
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Цитата:
111:
Малину по 2500 значит берут, а вот сахар по 615 нет денег..

Берут??? Вообще-то малину собирают или покупают. Те, кто покупает, им варенье не нужно, они в любое время свежую ягоду купят. А вот те, кто собирает малину, они делают заготовки на зиму. Поэтому ранее всю зиму копили деньги на сахар, а теперь не смогут купить его в достаточном количестве. Ведь некоторые здесь искренне не понимают, что 850>320 и полагают, что 850=320.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16487
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 13:19
#130
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Цитата:
Маркс:
что 850>320 и полагают, что

Сахар 572 и 615
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