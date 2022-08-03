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≡ Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44816
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Отправлено: 03.08.22 - 10:24
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Отключение коснется только крупных промышленных предприятий и населения двух поселков в Денисовском районе. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8666
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 10:24
#1
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Ну всё через одно место. Один раз за 30 лет по-человечески отключить не могут)
Зато все теперь с плитками и кипятильниками.
Интересно, вернуть же можно в течение 14 дней. Примут возврат?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8823
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 10:37
#2
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Во дают, только вчера родителям газ плиту переделал на баллонный газ,теперь обратно переделывать, хорошо,что хоть не купил ещё одну,а ведь хотел же.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2664
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Отправлено: 03.08.22 - 10:51
#3
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Цитата:
yudjin:
Интересно, вернуть же можно в течение 14 дней. Примут возврат?

продавцам плиток надо на 14 дней срочно улетать на Мальдивы. Объемы продаж точно позволят это сделать. И как раз сроки возврата товара пройдут :))
А если серьезно, то вполне возможно что газ в трубе израсходуют раньше, чем ремонт газопровода закончится. Тогда и придется о купленных плитках и электрочайниках вспомнить.

[Исправлено: юля елиссева, 03.08.2022 - 10:59]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2664
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Отправлено: 03.08.22 - 10:53
#4
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Цитата:
Добринцофф:
олько вчера родителям газ плиту переделал на баллонный газ,теперь обратно переделывать,

не торопись, если плиту переделал и баллон купил, пусть пользуются пока сжиженным. Вангую, что или ремонт газопровода затянется или остатки газа в трубе израсходуют раньше чем ремонт закончат.

[Исправлено: юля елиссева, 03.08.2022 - 10:56]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15387
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 11:03
#5
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Цитата:
Добринцофф:
газ плиту переделал на баллонный газ

Опасным делом занимаешься. Газ в баллонах - повышенная опасность. По-хорошему надо баллонную установку ставить на улицу, а от неё трубы в дом заводить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8823
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Отправлено: 03.08.22 - 11:15
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Опасным делом занимаешься. Газ в баллонах - повышенная опасность.

В любой газ плите предусмотрена возможность работы на сжиженном и природном газе.
Если что то мы 70 лет при СССР и ещё лет 10 при независимом Казахстане пользовались балоным газом,пока природный не провели.


Цитата:
Victor Yang:
По-хорошему надо баллонную установку ставить на улицу, а от неё трубы в дом заводить.

Согласен,но вот допустим при СССР сдавали двухэтажки без природного газа и люди пользовались балоным,кстати и до сих пор пользуются,а как со второго этажа трубопровод протянешь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16485
Re: Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время...
Отправлено: 03.08.22 - 11:30
#7
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Ну тем кто кричал как все плохо, снова утерли нос..
И так второй год подряд..
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