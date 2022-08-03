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Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
Бытовым потребителям обещают не отключать газ на время ремонтных работ на МГ "Карталы - Рудный"
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