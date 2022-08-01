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≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44815
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8821
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:11
#120
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Цитата:
111:
Но это не значит, что его не было.

Цитата:
111:
А по 850 его было завались хоть тоннами бери.

Понимаешь для очень большой части населения,ценник 850 означает то же самое, что его нет,потому что они не могут себе позволить купит его по такой цене.
Поэтому эти люди ждут вожделенную тележку с сахаром по графику и расталкивая таких же как и они пытаются уравать свой кусочек счастья.
Я рад за тебя , что для тебя нет дефицита и нет драк,а я вижу эту ситуацию по другому,дефицит сахара в стране по доступной цене есть,битвы за сахар были во многих городах и супермаркетах о чем свидетельствуют многочисленные фото и видеорепортажи очевидцев.
Кроме этого официальные лица Казахстана признали эту проблему,так же как и признали то что проблема возникла из-за запрета России на вывоз сахара.
А ты можешь и дальше отрицать очевидное.
Дальнейшую дисскусию на эту тему считаю нецелесообразной.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6199
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:18
#121
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Цитата:
111:
Почему этот вопрос ко мне?

----Комменты --68,69,70,87 ---кто автор этих фото ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:27
#122
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Ну и чтоб было понятно, что такое Драка..


Дра́ка — столкновение двух или более людей без оружия[1], либо с применением холодного оружия (ножи, топоры), или предметов, используемых в качестве оружия (камни, куски арматуры, заточки, обрезки труб, кастеты и т. п.), с причинением побоев и (или) вреда здоровью различной степени тяжести.

Далее

"С точки зрения права драка представляет собой противоправное поведение, оценивается как административное правонарушение (хулиганство) или как преступление различной степени тяжести в зависимости от последствий (побои, причинение вреда здоровью небольшой, средней тяжести, тяжкого вреда, "

И вот кого спрашивается или кому вменили хотя бы административку за сахар?
Вообще если были драки, то наверно обязаны?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6199
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:39
#123
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Цитата:
111:

----Где ответ ?? Кто автор фото ??? 68,69,70,87
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