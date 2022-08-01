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≡ Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
 
 
Страница 8 из 9«1...6789»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44815
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:47
#105
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Цитата:
Добринцофф:
Ты и дальше будешь отрицать дефицит сахара в стране

Нет, никакого дефицита не было.
Дефицит, это когда его нет.
А он даже у тебя был, не говоря уж о рынках.
Ога, зимой не в сезон дефицит помидоров и морковки, ведь они дорожают?
Ну и изнасилование..
В очереди за сахаром..
Давай еще об этом говорить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:48
#106
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Цитата:
Добринцофф:
Нет он её не обнимает,в этот момент у него все мысли о сахаре,кстати он пристроился сзади неё,а это уже попахивает сексуальным

Для начала ты говорил только о драках.
Теперь в очередях за сахаром ты увидел попытки изнасилований?
Как ты вообще мог додуматься до этого?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8821
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:49
#107
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Цитата:
111:
Ты вот уперся что были драки, но драк не было. Ты просто иногда отделяй желтые заголовки от самой сути..

Ты можешь назвать это как угодно ,но как по мне, то это драка,драка не на кулаках,а драка за продукт ,за сахар,битва за выживание ,кто окажется сильнее и сноровистее ,тот ухватит дефицитный продукт по хорошей цене и глядя на всё это глупо отрицать очевидное,дефицит сахара был,а ты пытаешься это отрицать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:53
#108
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Цитата:
Добринцофф:
,но как по мне, то это драка,драка не на кулаках,а драка за продукт ,за сахар,битва за выживание ,кт

Обыкновенная очередь, в двух случаях.
Драка!
Для меня это немного другое..
И что я отрицаю то?
Сахар был всегда.
И я это доказывал еще с 27 го марта.
Драк и расчленений канцелярскими ножиками не было.
Всегда хожу с ребенком в магазин.
Он у меня там бегает повсюду и наполняет тележку.
Что отрицаю?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8821
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:54
#109
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Цитата:
111:
И что я отрицаю то? Сахар был всегда.

Не всегда ,тебе уже и в стать написали,что его по графику выносили
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:55
#110
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Три случая очереди за полгода..
На 18 миллионов населения..
И то не в Костанае..
В Костанае все улыбались, но не дрались и не толкались, как бы этого не хотели называтели желтых заголовков..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8821
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:56
#111
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Цитата:
111:
Обыкновенная очередь

Ты часто вот такие очереди видишь?
Для тебя это нормально?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6199
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:57
#112
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Цитата:
111:
А может ты сам лично наглядно сгоняешь туда и сфотографируешь драки костанайцев за сахар?

-----Исходя из твоих слов , все выставляемые тобой фото в твоей ветке есть фейки .Вот когда лично сам сфотографируешь - это будет правда . Остальное - во флуд .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:58
#113
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Цитата:
Добринцофф:
Не всегда ,тебе уже и в стать написали,что его по графику выносили

Но это не значит, что его не было.
Его просто разбирали на подступах торгаши.
Ты видел, чтобы я хоть раз еупил сахар по 850?
А по 850 его было завались хоть тоннами бери..
Но я же там не брал, и ценники фотографировал, именно потому, что для меня сахар в достаточном количестве был на полках и далее складах супермаркетов..
И у меня еще мешок практически, 20 кг..
Брал его, сахар, ради удовольствия..
И да, ни одной драки или толканий никогда не видел..

[Исправлено: 111, 03.08.2022 - 02:59]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6199
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:59
#114
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Цитата:
111:

---Кстати , и тут выложенные фото из газеты КН .А как насчет авторских прав ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:00
#115
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Цитата:
Добринцофф:
Ты часто вот такие очереди видишь? Для тебя это нормально?

За сахаром только у тебя в видео, в последнем.
А так да, часто, в парикмахерскую, на мойку авто, кухарка за ногтями и тд..
Везде надо записываться или ждать..
А ты чего хотел?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:01
#116
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Цитата:
Гога:
Кстати , и тут выложенные фото из газеты КН .А как насчет авторских прав

Почему этот вопрос ко мне?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:02
#117
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Кстати да, очереди в Астыкжане на кассах..
Ждешь порой по 10 минут.
В Смайле..
Во французском..
А как ты хотел?
Я не очень богат, чтоб все это без очереди заказывать с доставкой на дом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:03
#118
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Очередь в шаурмячной на дороге в Рудный
Блин, а там по минут 20 ждешь шашлыка..
Уже давали бы так, сырым, зато без очереди!

[Исправлено: 111, 03.08.2022 - 03:04]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16483
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:10
#119
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А сахарок то у меня даже не российский..
С Тараза и Белоруссии..

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