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Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
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Я робот(Пользователи)
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- 44815
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 01.08.22 - 15:21
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге. При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка.
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Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:47
Цитата:
Нет, никакого дефицита не было.
Дефицит, это когда его нет.
А он даже у тебя был, не говоря уж о рынках.
Ога, зимой не в сезон дефицит помидоров и морковки, ведь они дорожают?
Ну и изнасилование..
В очереди за сахаром..
Давай еще об этом говорить..
Добринцофф:
Ты и дальше будешь отрицать дефицит сахара в стране
Ты и дальше будешь отрицать дефицит сахара в стране
Нет, никакого дефицита не было.
Дефицит, это когда его нет.
А он даже у тебя был, не говоря уж о рынках.
Ога, зимой не в сезон дефицит помидоров и морковки, ведь они дорожают?
Ну и изнасилование..
В очереди за сахаром..
Давай еще об этом говорить..
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:48
Цитата:
Для начала ты говорил только о драках.
Теперь в очередях за сахаром ты увидел попытки изнасилований?
Как ты вообще мог додуматься до этого?
Добринцофф:
Нет он её не обнимает,в этот момент у него все мысли о сахаре,кстати он пристроился сзади неё,а это уже попахивает сексуальным
Нет он её не обнимает,в этот момент у него все мысли о сахаре,кстати он пристроился сзади неё,а это уже попахивает сексуальным
Для начала ты говорил только о драках.
Теперь в очередях за сахаром ты увидел попытки изнасилований?
Как ты вообще мог додуматься до этого?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:49
Цитата:
Ты можешь назвать это как угодно ,но как по мне, то это драка,драка не на кулаках,а драка за продукт ,за сахар,битва за выживание ,кто окажется сильнее и сноровистее ,тот ухватит дефицитный продукт по хорошей цене и глядя на всё это глупо отрицать очевидное,дефицит сахара был,а ты пытаешься это отрицать.
111:
Ты вот уперся что были драки, но драк не было. Ты просто иногда отделяй желтые заголовки от самой сути..
Ты вот уперся что были драки, но драк не было. Ты просто иногда отделяй желтые заголовки от самой сути..
Ты можешь назвать это как угодно ,но как по мне, то это драка,драка не на кулаках,а драка за продукт ,за сахар,битва за выживание ,кто окажется сильнее и сноровистее ,тот ухватит дефицитный продукт по хорошей цене и глядя на всё это глупо отрицать очевидное,дефицит сахара был,а ты пытаешься это отрицать.
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:53
Цитата:
Обыкновенная очередь, в двух случаях.
Драка!
Для меня это немного другое..
И что я отрицаю то?
Сахар был всегда.
И я это доказывал еще с 27 го марта.
Драк и расчленений канцелярскими ножиками не было.
Всегда хожу с ребенком в магазин.
Он у меня там бегает повсюду и наполняет тележку.
Что отрицаю?
Добринцофф:
,но как по мне, то это драка,драка не на кулаках,а драка за продукт ,за сахар,битва за выживание ,кт
,но как по мне, то это драка,драка не на кулаках,а драка за продукт ,за сахар,битва за выживание ,кт
Обыкновенная очередь, в двух случаях.
Драка!
Для меня это немного другое..
И что я отрицаю то?
Сахар был всегда.
И я это доказывал еще с 27 го марта.
Драк и расчленений канцелярскими ножиками не было.
Всегда хожу с ребенком в магазин.
Он у меня там бегает повсюду и наполняет тележку.
Что отрицаю?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:54
Цитата:
Не всегда ,тебе уже и в стать написали,что его по графику выносили
111:
И что я отрицаю то? Сахар был всегда.
И что я отрицаю то? Сахар был всегда.
Не всегда ,тебе уже и в стать написали,что его по графику выносили
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:55
Три случая очереди за полгода..
На 18 миллионов населения..
И то не в Костанае..
В Костанае все улыбались, но не дрались и не толкались, как бы этого не хотели называтели желтых заголовков..
На 18 миллионов населения..
И то не в Костанае..
В Костанае все улыбались, но не дрались и не толкались, как бы этого не хотели называтели желтых заголовков..
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:56
Цитата:
Ты часто вот такие очереди видишь?
Для тебя это нормально?
111:
Обыкновенная очередь
Обыкновенная очередь
Ты часто вот такие очереди видишь?
Для тебя это нормально?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:57
Цитата:
-----Исходя из твоих слов , все выставляемые тобой фото в твоей ветке есть фейки .Вот когда лично сам сфотографируешь - это будет правда . Остальное - во флуд .
111:
А может ты сам лично наглядно сгоняешь туда и сфотографируешь драки костанайцев за сахар?
А может ты сам лично наглядно сгоняешь туда и сфотографируешь драки костанайцев за сахар?
-----Исходя из твоих слов , все выставляемые тобой фото в твоей ветке есть фейки .Вот когда лично сам сфотографируешь - это будет правда . Остальное - во флуд .
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:58
Цитата:
Но это не значит, что его не было.
Его просто разбирали на подступах торгаши.
Ты видел, чтобы я хоть раз еупил сахар по 850?
А по 850 его было завались хоть тоннами бери..
Но я же там не брал, и ценники фотографировал, именно потому, что для меня сахар в достаточном количестве был на полках и далее складах супермаркетов..
И у меня еще мешок практически, 20 кг..
Брал его, сахар, ради удовольствия..
И да, ни одной драки или толканий никогда не видел..
[Исправлено: 111, 03.08.2022 - 02:59]
Добринцофф:
Не всегда ,тебе уже и в стать написали,что его по графику выносили
Не всегда ,тебе уже и в стать написали,что его по графику выносили
Но это не значит, что его не было.
Его просто разбирали на подступах торгаши.
Ты видел, чтобы я хоть раз еупил сахар по 850?
А по 850 его было завались хоть тоннами бери..
Но я же там не брал, и ценники фотографировал, именно потому, что для меня сахар в достаточном количестве был на полках и далее складах супермаркетов..
И у меня еще мешок практически, 20 кг..
Брал его, сахар, ради удовольствия..
И да, ни одной драки или толканий никогда не видел..
[Исправлено: 111, 03.08.2022 - 02:59]
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 02:59
Цитата:
---Кстати , и тут выложенные фото из газеты КН .А как насчет авторских прав ??
111:
---Кстати , и тут выложенные фото из газеты КН .А как насчет авторских прав ??
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:00
Цитата:
За сахаром только у тебя в видео, в последнем.
А так да, часто, в парикмахерскую, на мойку авто, кухарка за ногтями и тд..
Везде надо записываться или ждать..
А ты чего хотел?
Добринцофф:
Ты часто вот такие очереди видишь? Для тебя это нормально?
Ты часто вот такие очереди видишь? Для тебя это нормально?
За сахаром только у тебя в видео, в последнем.
А так да, часто, в парикмахерскую, на мойку авто, кухарка за ногтями и тд..
Везде надо записываться или ждать..
А ты чего хотел?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:01
Цитата:
Почему этот вопрос ко мне?
Гога:
Кстати , и тут выложенные фото из газеты КН .А как насчет авторских прав
Кстати , и тут выложенные фото из газеты КН .А как насчет авторских прав
Почему этот вопрос ко мне?
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:02
Кстати да, очереди в Астыкжане на кассах..
Ждешь порой по 10 минут.
В Смайле..
Во французском..
А как ты хотел?
Я не очень богат, чтоб все это без очереди заказывать с доставкой на дом..
Ждешь порой по 10 минут.
В Смайле..
Во французском..
А как ты хотел?
Я не очень богат, чтоб все это без очереди заказывать с доставкой на дом..
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:03
Очередь в шаурмячной на дороге в Рудный
Блин, а там по минут 20 ждешь шашлыка..
Уже давали бы так, сырым, зато без очереди!
[Исправлено: 111, 03.08.2022 - 03:04]
Блин, а там по минут 20 ждешь шашлыка..
Уже давали бы так, сырым, зато без очереди!
[Исправлено: 111, 03.08.2022 - 03:04]
Почему Казахстан не вводит специальный, сниженный курс рубля к тенге
Отправлено: 03.08.22 - 03:10
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